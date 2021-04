Presidente del BPS no apoya pagar cuarentena desde el inicio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Hugo Odizzio, dijo a El País que no está de acuerdo con la idea del representante de los trabajadores en el directorio, Ramón Ruiz, que días atrás propuso que el subsidio por COVID-19 se pague desde el primer día, y no a partir del cuarto.

Ruiz argumentó que “el no cobro de la remuneración durante los tres primeros días es un claro desestímulo a los cuidados y, en definitiva, hace recaer en el trabajador dependiente el costo del aislamiento”.



Para Odizzio, Ruiz “no analizó la situación en detalle”. “Con la tesis de Ruiz, toda enfermedad debería pagarse desde el primer día porque puede ser una gripe y no Covid, y se le tendría que pagar igual. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que se constate que no era positivo? ¿Y ahí se lo descuentan?”, se preguntó.

Odizzio recordó que los tres días iniciales no pagos son “una disposición moderadora para prevenir el uso indebido de la cobertura”, que rige desde 1975. “Como la cuarentena se indica solo por sintomatología o por contacto directo con un positivo, pagar desde el primer día generaría situaciones sin posibilidad de control”, insistió. Alegó, a su vez, que la excepción se hizo para el personal de salud para prevenir que vaya a trabajar “con potencial contagio, lo cual generaría nuevos contagios por su propia tarea”.