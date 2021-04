Presidente de ASSE admitió que la epidemia del COVID-19 lo tiene "nervioso"

Si bien no era el tema de su convocatoria al Parlamento, el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, admitió su “nerviosismo” y “preocupación” ante el avance de la pandemia, pero aseguró que se puso “toda la carne en el asador” para aumentar en más de 200% las camas de CTI.

Cipriani había sido convocado a la Comisión de Salud por el Frente Amplio para dar explicaciones sobre el escándalo que rodeó la salida del exvocal de ASSE, Enrique Montagno, y la posterior resolución de cesar a más de 30 cargos. Sin embargo, uno de los temas centrales terminó siendo la pandemia. El encuentro se hizo por Zoom, pero legisladores de la oposición adelantaron que lo citarán nuevamente de forma presencial para hablar del COVID-19.



“Nos tiene muy nerviosos esta epidemia, nos tiene muy nerviosos este momento. Como médico que soy, sé que la capacidad de atención un día se puede ver limitada. Estamos poniendo toda la carne sobre el asador”, señaló Cipriani ante los legisladores, según supo El País.

Días atrás, el titular de ASSE usó la palabra ”nerviosismo” para describir el estado de los médicos, y ellos replicaron que “no es un tema de nerviosismo”.



Por otro lado, ayer en la Comisión de Salud Cipriani hizo un repaso de en qué condiciones recibió algunos de los hospitales y defendió lo realizado al asegurar que se aumentó la capacidad de CTI en más de 260%.



En ese marco indicó que se está dando la posibilidad de tener una cama “al uruguayo que lo necesite”. De todos modos, reconoció que el “cuello de botella es el personal”, pero se confía en que “el pueblo uruguayo” termine por dar “una mano”.



Desde el oficialismo quedaron satisfechos con la comparecencia del jerarca, en referencia a la cantidad de camas de CTI habilitadas. La diputada Nibia Reisch (Partido Colorado) señaló a El País que “hubo una muy buena disposición de las autoridades de ASSE para contestar todo lo que se preguntó y no tenía que ver con la convocatoria”. Además, destacó la contratación de más de 1.800 nuevos recursos humanos para enfrentar el aumento de la demanda para “que funcionen adecuadamente los CTI”.

En tanto, desde la oposición, la diputada Lucía Etcheverry (MPP) dijo a El País que “lo único que se habla es de sumar camas, pero no se contiene solo con camas”. Los legisladores del Frente hicieron foco en la necesidad de reducir la movilidad como forma de contener el avance de casos del nuevo coronavirus.



El diputado Luis Enrique Gallo (Asamblea Uruguay) señaló a El País que le transmitió al presidente de ASSE las dificultades existentes para contratar personal. “Cipriani dijo que puso toda la carne en el asador y nosotros le dijimos que hay que hacerlo, pero también se debe mejorar el testeo y el seguimiento de los pacientes COVID”, indicó el legislador frenteamplista.



El presidente de ASSE no solo defendió su gestión en el manejo de los diferentes hospitales, sino que apuntó también contra la administración del Frente Amplio, al señalar que recibió hospitales “con fallas”.

Según dijo, como consecuencia de la “falta de profesionalización” de los directores de los centros hubo errores incluso en las obras de hospitales, donde faltaban conexiones y como ejemplo mencionó al Español.



Cipriani resaltó que si bien habían directores “que habían ganado concursos”, se constató por parte del actual gobierno $ 1.600 millones de déficit de gastos de funcionamiento. Según relató, este número se redujo en el año 2020 como consecuencia de medidas de ahorro realizadas.

Cabildo Abierto se quedó con “gusto a poco”

El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, aseguró ayer en el Parlamento que es un “defensor” de los concursos y opinó que los cargos de dirección deben ser ocupados “por técnicos” con experiencia. A su vez, evitó profundizar en los dichos del exvocal de ASSE, Enrique Montagno, quien según publicó Búsqueda dijo haber montado una “estructura gigantesca” en el organismo con más de 135 cargos.



Ante la insistencia del FA sobre el tema, Cipriani indicó que en su gestión buscará poner “punto final al clientelismo”. Sobre Montagno en particular destacó su labor. “En el trabajo siempre fue profesional logrando buenos aportes. No queremos que su imagen se vea manchada, entre comillas, como mafioso, porque no lo es”, aseguró.



Ante la consulta de legisladores de Cabildo Abierto sobre si hubo irregularidades en el ingreso de funcionarios cesados, Cipriani no respondió y aseguró que enviará la información por escrito. “Gusto a poco”, fue la sensación que quedó al partido político de Guido Manini Ríos, según dijeron a El País desde esas filas.



La diputada del MPP, Lucía Etcheverry, en tanto, dijo que lo de Montagno “evidencia un manejo en materia de recursos humanos muy grave”. “Hubo muy pocas respuestas de parte de Cipriani”, señaló la legisladora sobre el cese de contrataciones. Y sostuvo que no se brindó la solicitada.