Presidenta de UTE respondió a directora por el FA, que habló de "mala gestión" por falta de insumos

La directora de UTE por el Frente Amplio (FA), Fernanda Cardona, denunció este lunes una “situación crítica" en cuanto a la provisión de transformadores y cables de media tensión y sostuvo que hay una "mala gestión" de las autoridades. Consultada sobre el tema, la presidenta de la empresa pública, Silvia Emaldi, respondió este martes que desde fin del año pasado hay problemas a nivel internacional en las empresas proveedoras y que, por eso, la empresa dispuso de "medidas alternativas para no impactar el servicio".

"A nivel internacional empezaron a haber problemas, como todos sabemos. Las empresas en el mundo están teniendo problemas en stock de componentes, fletes, y costos relacionados a eso. Eso hizo que algunos proveedores internacionales -y también algunos nacionales- tuvieran problemas para entregarnos los suministros contratados por UTE", dijo Emaldi en rueda de prensa.



Por ello, agregó, se tomaron caminos alternativos y se compraron suministros a proveedores nuevos, además de que se realizaron compras urgentes, que no estaban previstas.

La jerarca remarcó que el problema de falta de suministros no solo lo tiene UTE, sino que "a nivel mundial hay una situación". De todos modos, aclaró que "esto no ha afectado el servicio y mucho menos en zonas carenciadas como se ha dicho".



Por otra parte, consultada sobre las causas de los cortes de luz que se dieron en el mes de enero y que Cardona atribuyó al faltante de estos componentes, Emaldi sostuvo: "Los cortes de enero se dieron por la ola de incendios y temporales. Tuvimos turbonadas con más de 120 km/h y eso no se debió a la falta ni de inversiones ni de suministros".



Además, indicó que, en algunos casos, se debieron a los robos de cables que se dan en distintas zonas del país.