Presidencia llamó a los manifestantes que reclamaron a Lacalle Pou el sábado y el lunes

La familia de Andrés Rodríguez, que está desaparecido desde el 4 de marzo, se manifestó en la Plaza Independencia el sábado 19 de junio, en el marco de los festejos por el natalicio de José Artigas. Con parlantes y carteles le exigieron al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, respuestas sobre la investigación de su familiar desaparecido.

El jefe de Estado se acercó al costado de la plaza, donde estaban los manifestantes, para conversar con ellos y escuchar su reclamo. “Cuéntenme”, les pidió y los familiares le entregaron una carta. El presidente solicitó un teléfono y se comprometió a devolverles una respuesta en el correr de la semana.

El martes, la madre del joven desaparecido, Miriam Paredes, recibió una llamada desde Presidencia de la República, en la que le informaron que la carta donde se detalla el caso de su hijo fue derivada al Ministerio del Interior, para poner al tanto del reclamo y que se avance en la investigación.



Miriam detalló en conversación con El País cómo fue el caso de su hijo, de 35 años: “Desapareció en San José de Mayo, por lo que dice la novia, que era la que estaba con él cuando desapareció el 4 de marzo en el barrio Roberto Mariano. Ella nos llamó por teléfono y nos dijo: 'Andrés hace 20 días que desapareció'. Ahí yo le pregunté: '¿Cómo que hace tanto que no sabes de Andrés y no nos avisás?'. Según ella, mi hijo lo último que le comentó fue: 'Voy al almacén y vengo', que es un lugar que queda a tres cuadras de donde viven y la novia no lo vio nunca más. Según la novia algo le pasó y algo le hicieron”.



La mujer explicó que se había ido a San José para trabajar. “Él acá siempre limpiaba vidrios, trabajaba conmigo en empresas de limpieza. Siempre trabajando. Hicimos la denuncia en la seccional 17 y de ahí pasó a Interpol, que está encargado del caso, pero hasta el momento no tenemos novedades. Él tenía amigos allí que conoció cuando estuvo preso en la cárcel del COMCAR, pero no sabemos nada de qué puede haber pasado”, agregó.



El joven estuvo preso 8 meses, dos años atrás, producto de una denuncia de su ex pareja por violencia doméstica. “Se había peleado con la señora y había roto los muebles”, dijo su madre.

Otra llamada

Una mujer que le había reclamado al presidente por un operativo policial realizado la semana pasada en el asentamiento San Miguel, por el que luego fueron imputadas 11 personas por usurpación, también recibió una respuesta en las últimas horas.

En un audio que envió a los vecinos afectados, al que accedió El País, dijo que el presidente la llamó, tal como le había prometido en el encuentro en la Plaza Independencia este 19 de junio. "Me comentó que va a tener una reunión con el ministro del Interior, que va a ser, imagino, por el último procedimiento, por cómo trabajó la policía", aseguró la mujer.



También, según comentó, el primer mandatario le dijo que se iba a interiorizar de la situación y que iba a ver "qué podía hacer" para evitar que continúen los desalojos en esa zona, en el marco de una investigación penal que lleva adelante el fiscal Diego Pérez.



El abogado Juan Ceretta, que representa y asesora a las familias de San Miguel y Nuevo Comienzo –donde se dieron los desalojos– celebró en su cuenta de Twitter que Lacalle Pou cumpliera con su palabra.



"Hará las gestiones ante los ministerios correspondientes para encontrar una solución que evite procedimientos con excesos y acceso a la vivienda", escribió.