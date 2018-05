La Presidencia informó rendición de viáticos

La Presidencia de la República divulgó ayer la respuesta a un pedido de acceso a la información pública sobre los viáticos de sus misiones oficiales formulado por un ciudadano al cual no identificó.

En el comunicado publicado en la página web de la Presidencia se destaca que "la respuesta revela el fiel cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia".

De los datos, comprendidos entre octubre de 2017 y marzo pasado, se desprende que en los dos viajes que el presidente efectuó devolvió el 100% de los viáticos que se le otorgaron.

Vázquez viajó entre el 12 y el 17 de noviembre del año pasado a México otorgándosele viáticos por US$ 3.006, los que devolvió íntegramente. Entre el 20 y el 21 de diciembre viajó a Brasilia, recibiendo US$ 392 que tampoco gastó, devolviendo idéntica suma.

Si bien la información divulgada abarca una lista de 33 funcionarios que dependen de la Presidencia, por su investidura se destaca la información sobre los viajes del secretario y prosecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma y Andrés Roballo, respectivamente.

En el período de referencia Toma viajó una vez. Fue a Washington y su estadía allí se extendió entre el 10 y el 25 de noviembre de 2017. Recibió viáticos por US$ 8.131, rindió gastos por US$ 7.266 y devolvió US$ 865.

Roballo viajó dos veces en el período. Fue a Buenos Aires entre el 20 y el 21 de noviembre último recibiendo US$ 257, los que devolvió íntegramen- te. Mientras, entre el 16 y el 24 de febrero de este año viajó a Nueva Zelanda, para lo que se le otorgaron viáticos por US$ 3.754,80, de los que gastó US$ 1.004,80 devolviendo US$ 2.750. Los viáticos que reciben los funcionarios se establecen según una escala de la ONU para las distintas ciudades y de acuerdo a la jerarquía funcional del viajero.