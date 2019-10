Presidencia bajará hoy las notas de su web, pero apelará el fallo judicial inédito

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ni bien terminó la audiencia en el cuarto piso del juzgado de lo Contencioso Administrativo de la calle San José, el senador y candidato a presidente Pablo Mieres salió de sala y se abrazó feliz con el abogado Pablo Donnangelo. “Esto es histórico”, repitió no menos de cuatro o cinco veces a los periodistas presentes en el lugar.

El juez Carlos Waldemar Aguirre acababa de hacer lugar a la acción de amparo presentada por el Partido Independiente y condenar a la Secretaría de Comunicación Institucional de Presidencia a retirar en un plazo máximo de 24 horas dos notas -publicadas el 5 y el 8 de octubre en su web- con declaraciones del ministro de Trabajo Ernesto Murro criticando dichos de la asesora económica de Luis Lacalle Pou, Azucena Arbeleche, acerca de las calificadoras de riesgo. Además, Aguirre le pide a Presidencia que “se abstenga de subir a su página web publicaciones que tengan que ver con el acto eleccionario” del 27 de octubre.

El inédito fallo del juez dice que la ilegitimidad en estudio “deviene clara, evidente, inequívoca y grosera, prácticamente se prueba de inmediato”. Esa ilegitimidad se manifiesta “por conculcar el principio de libertad, su relación con las prohibiciones constitucionales y el libre ejercicio de obrar de los partidos políticos”, dice Aguirre.



La de ayer fue una victoria para Mieres. “Esto fue una idea de Gerardo (por Sotelo)”, dijo el presidenciable y señaló al periodista devenido en candidato a senador por el Partido Independiente, quien lo acompañó en la audiencia de ayer y en la inicial del lunes. “Gerardo tuvo la idea, Pablo (Donnangelo) dijo que era viable y nosotros le dimos para adelante nada más”, comentó Mieres ya en la calle, mientras la abogada de Presidencia María del Carmen González se retiraba de la sede sin realizar declaraciones.

Audiencia del Partido Independiente contra Presidencia por campaña política en la web oficial. Foto: Francisco Flores

Presidencia acatará y retirará los dos artículos de la web este jueves, aunque está “absolutamente en desacuerdo” con el fallo del juez, dijo a El País José Luis Veiga, director de la Secretaría de Comunicación de Presidencia. Entre los argumentos presentados por Presidencia al juez se afirma que las declaraciones de Murro publicadas en el portal “son legítimas”, que Presidencia actuó “conforme a la ley y la Constitución” y “cumplió con su potestad de informar a la población acerca de cuestiones que hacen a su competencia y defender los legítimos intereses del país”.

Pero un rato antes de la audiencia, el secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma presentó una denuncia administrativa ante la Suprema Corte de Justicia donde pide que se impongan “correcciones disciplinarias y las sanciones severas que correspondan” para el juez Aguirre, quien actuó en este caso, según informó la periodista de TNU Georgina Mayo y confirmó a El País el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat.



La denuncia sorprendió hasta al propio juez Aguirre, quien no estaba enterado de la noticia ayer sobre las 18 horas, cuando El País lo consultó en su despacho. “No estoy al tanto, no sé nada” dijo, mientras trabajaba con una funcionaria.

Veiga dijo a El País que es una denuncia “personal” de Toma contra el juez y no de Presidencia, porque se sintió “afectado” por algo que dijo Aguirre en la audiencia donde se intentó la conciliación y porque siente que hubo "prejuzgamiento" del magistrado.

Miguel Ángel Toma, secretario de la Presidencia de la República. Foto: Marcelo Bonjour

A Toma le molestó un hecho que ocurrió el lunes. La abogada de Presidencia se retiró de sala a consultar por teléfono si aceptarían la conciliación. Cuando volvió con la negativa, la reacción del magistrado fue contundente: “Se ve que no era alguien entendido en Derecho a quien usted le trasmitió” la propuesta.



En el escrito, Toma afirma: “Mi negativa de autorizar el acuerdo (…) obtuvo como respuesta del Magistrado la ofensa hacia mi persona, honor y reputación”. Resalta que todo ocurrió en presencia del público y la prensa. Y afirma que el juez pretende “destrozar” su “prestigiosa carrera profesional de más de 35 años de ejercicio, prestigio y reputación ganados”. Mieres se enteró de la denuncia del secretario de Presidencia por El País y expresó su indignación. “Lo único que tiene que hacer es cumplir la sentencia. En un Estado de Derecho no corresponde otra cosa”, afirmó. “Y, además, no reiterar conductas de abuso de poder”.

Lo que afirma el juez Carlos Waldemar Aguirre - “Lo que convoca y compete a esta sentencia es el contenido de las publicaciones en el portal web de Presidencia; atento a la ilegitimidad manifiesta, por conculcar el principio de libertad, su relación con las prohibiciones constitucionales y el libre ejercicio de obrar de los partidos políticos, traducido en la libre contiende electoral”, dice el juez Carlos Aguirre, sobre las notas de Presidencia al ministro Ernesto Murro el 5 y el 8 de octubre. Una de ellas se titulaba “Decir que por influencia de un partido político se logró mantener el grado inversor no le hace bien al país”.



- “Admitir por vía oblicua publicaciones en las que se controvierten los dichos de los actores políticos con vías al acto eleccionario, conllevan e implican cercenar la libertad de dichos partidos y sentar posición de la Presidencia sobre los hechos objeto de discusión”.



- “No se discute las atribuciones específicas de los ministros, a los que no le son aplicables las incompatibilidades e ilícito electoral, sino el haber recogido las mismas en el portal de Presidencia”. La ilegitimidad “deviene clara, evidente, inequívoca y grosera, prácticamente se prueba de inmediato”.