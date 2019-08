Se presentó el sublema "Progresistas" que une a Amado, Lustemberg, Bergara y García

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves al mediodía se realizó el anuncio del sublema "Progresistas" integrado por Cristina Lustemberg (PAR), Álvaro García (Plataforma), Fernando Amado y Patricia Soria (Unir) y Mario Bergara (Fuerza Renovadora) en apoyo a la fórmula frenteamplista Daniel Martínez-Graciela Villar.

"Tenemos con Álvaro y Cristina la visión común de la necesidad de profundizar la renovación política del Frente Amplio", señaló Bergara.

Lustemberg, por su parte, dijo: "Nos hace visualizar a los ciudadanos donde cada día hay que consolidar una democracia, una credibilidad en el sistema político, que somos capaces de sentarnos bajo una mismo visión de país y lograr consensos".

"El sistema político necesita renovación y no solo renovación generacional si no de las ganas", agregó.

El tercero en tomar la palabra fue Amado, quien anunció que "con gran gran orgullo y responsabilidad" encabezará la lista 9 al Senado.

"Se presentan tres sectores nuevos, tres propuestas que surgen claramente de la necesaria renovación generacional del progresismo, tres propuestas que no le hacen asco a la autocrítica. Dos sectores identificados con el Frente Amplio y un sector batllista y progresista del gran Don 'Pepe' Batlle y Ordóñez y es necesario aclararlo porque en el Uruguay de hoy Se habla de Batllismo y a todo se le llama Batllismo. Hay diferencias entre los distintos 'Batlles' que tuvo este país. A muchos de ustedes que son frenteamplsitas no le hagan asco a apropiarse de Batlle y Ordóñez, es una figura nacional. Nos alegra hoy muchísimo anunciar que junto a los queridos compañeros que me han seguido hasta acá y con muchas más que se han sumado integremos este sublema que representa sin lugar a duda más presente y futuro que pasado".

García, asimismo, agregó que "el sublema denominado 'Progresistas' es abierto y activo y vamos a trabajar para que se sumen otros sectores del Frente Amplio".