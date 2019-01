Presentaron demanda de inconstitucionalidad contra la ley de voto en el exterior

Representantes del Partido Nacional, del Partido Colorado, el Partido Independiente y el Partido de la Gente, promovieron ayer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contra la ley N° 19654, referida al voto en el exterior.



El escrito fue presentado con la firma de los representantes de las respectivas autoridades partidarias y de los diputados y senadores que componen las distintas bancadas parlamentarias.

La acción se fundamenta "en la violación, en las formas y en el fondo, de distintas normas constitucionales relativas a las reglas electorales, la ciudadanía y los derechos inherentes a la misma", según indicaron.

Junto al Partido Independiente y al Partido Nacional hemos presentado el recurso de inconstitucionalidad por la ley a habilita en voto en el exterior. pic.twitter.com/SRLsdEjIB5 — Adrián Peña (@adrianbatllista) 20 de diciembre de 2018

La oposición entiende que "hay vicios de ilegalidad" en el proyecto de ley que creó la comisión que trata el tema y que fue aprobado a finales del año pasado.



La Constitución de la República establece que se requieren los dos tercios de votos para la aprobación de una ley que habilite el voto en el exterior.

Una encuesta realizada por Opción Consultores, divulgada en noviembre reveló que más de la mitad de los consultados indicó que están en descuerdo con el sufragio de los uruguayos que viven fuera del país.



Al ser interrogados sobre si estaban a favor o en contra de que los uruguayos que no viven en el país puedan votar en las elecciones desde el lugar donde residen, un 57% indicó que está en descuerdo. En el lado opuesto un 41% se mostró a favor y un 2% no supo o no quiso contestar.