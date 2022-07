Presentarán a Arim "solución" para eliminar el pago del adicional al Fondo de Solidaridad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El rector de la Universidad de la República (Udelar), Rodrigo Arim, mantendrá este viernes dos reuniones con dirigentes nacionalistas en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas, que ingresó al Parlamento hace poco más de una semana.

Está previsto que a las 11:30 se reúna con el senador Jorge Gandini, integrante de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Y una hora más tarde, con el diputado Sebastián Andújar y otros legisladores oficialistas de Hacienda y Presupuesto de la cámara baja en su despacho.

Fuentes políticas indicaron que en la segunda instancia se le va a informar a Arim una "solución" en torno al planteo incluido en la redacción del Poder Ejecutivo de eliminar progresivamente el pago del adicional al Fondo de Solidaridad.



El problema se generó cuando Gandini -uno de los impulsores de este paso junto a Conrado Rodríguez- dijo a La Diaria que si no se complementa un financiamiento sustitutivo para los US$ 13 millones que dejaría de percibir la Udelar por esta contribución de 2001, no lo votará. Con estos fondos, la universidad pública financia la infraestructura universitaria no edilicia del interior, entre otras cosas.



Está previsto "intercambiar opiniones" con Arim para luego trasladarlo al Ministerio de Economía. De esta forma, fuentes políticas del oficialismo plantean que sigue adelante esta iniciativa de eliminar paulatinamente esta contribución creada hace unos 20 años.



Por el momento, las fuentes prefieren no adelantar de dónde saldrían los fondos para cubrir la quita del adicional hasta tanto no tener el visto bueno de Economía, encabezado por Azucena Arbeleche.



De todos modos, fuentes nacionalistas en Diputados plantearon que "seguro" se va a subsanar este problema. "Si nos garantizan ese dinero, no vamos a presentar objeciones", declaró Arim en entrevista con El País.