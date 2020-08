Presentan 11.000 firmas a presidente de ASSE en reclamo de servicios en Hospital de San Carlos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado y candidato a intendente de Maldonado Rodrigo Blás le entregó al presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) Leonardo Cipriani 11.000 firmas de vecinos de San Carlos para pedir más servicios en el hospital de la ciudad.

El centro de salud "durante los últimos 10 años fue perdiendo categoría y servicios en perjuicio de la población", indicó Blás, quien mantuvo una reunión de trabajo junto con Cipriani, el director de la Red de Atención Primaria (RAP) Carlos Tarabochia y el dirigente nacionalista de Unión y Cambio Federico Casaretto el lunes de esta semana.

"Hoy no hay pediatra en la puerta de emergencia, hoy no nacen niños en la ciudad porque no hay una sala de partos que funcione…”, detalló por su parte Casaretto.

Luego del encuentro el diputado indicó además que se consiguió una ambulancia que estará al servicio de los vecinos en la policlínica ubicada en el balneario Buenos Aires.

"Hay muy buena disposición, hay cariño hacia Maldonado, y a nosotros nos pone muy contentos poder conseguir cosas para San Carlos, que las reclamaban siempre; y para el Balneario Buenos Aires, que ha estado eternamente olvidado", indicó Blás y aseguró que el 19 de agosto se conocerá en detalle cuáles serán los servicios que se retomarán o ampliarán para los ciudadanos de San Carlos.



Casaretto agregó que al hospital llegará "uno de los cuatro aceleradores lineales para uso oncológico" que "no es el que anunció el Frente Amplio en el año 92, éste es de última generación y va a servir tanto para la salud pública como la privada, y va a traer gente de toda la Regional Este, para una patología tan importante como la del cáncer".



"Lo que más nos gratificó fue que hay un presidente de ASSE que escucha y que hay un candidato a intendente como el nuestro que es sensible a los planteos que ha venido realizando San Carlos durante tanto tiempo”, subrayó Casaretto.