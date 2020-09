Presentan denuncia policial por documentos perdidos en la Dinama

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dos carpetas grises con un número importante de documentos pertenecientes a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) se extraviaron en la vía pública. Las perdió un funcionario que se las llevó a su casa en medio de un plan de teletrabajo por la pandemia de coronavirus.

Fuentes del Ministerio de Ambiente comentaron a El País que el hecho generó “gran preocupación” por la información “relevante” sobre controles ambientales que contenían en esos documentos.



No existen pistas del paradero de esos papeles, por lo que el director de la Dinama, Eduardo Andrés, hizo la denuncia policial.



Este organismo tiene entre sus potestades el análisis de las habilitaciones ambientales para las diferentes etapas de la segunda planta de celulosa de la empresa UPM, la mayor inversión en la historia del Uruguay.



El funcionario que extravió la documentación fue autorizado por un jerarca a trabajar en su casa, por lo cual solía llevarse las carpetas. El episodio ocurrió el 28 de agosto.

A pesar de haber presentado la denuncia policial, el director de la Dinama declaró a El País ayer de tarde no tener ningún tipo de conocimiento del hecho.



“¿Pérdida de expedientes de qué? Es raro eso que me está diciendo, no sé de dónde surgió eso. No, no estoy al tanto de una información tan general como usted me plantea. Que haya algún inconveniente, puede ser”, respondió Andrés al ser consultado, y agregó: “Me deja muy sorprendió. Déjeme averiguarlo”.

“¿Sabés si hay alguien que haya perdido expedientes que llevó para la casa? No sé de dónde salió esto. Me llaman de la prensa”, le consultó a su secretaria en el medio de la conversación telefónica. “Llámeme en media hora y voy a tener información más precisa”, dijo el jerarca de la Dinama.



Según las fuentes oficiales consultadas por El País, el 9 de setiembre, el director de la Dinama firmó -con su nombre completo “Eduardo Alejandro Andrés López”- un documento solicitando la reconstrucción de los expedientes y adjuntando la denuncia policial.



Aunque existe una base de datos y los documentos pueden volver a imprimirse, había apuntes a mano que será difícil recuperar.

En un segundo contacto con El País, el jerarca dijo haber averiguado “algo” sobre el tema y explicó que se reimprimieron los materiales, pero no quiso precisar en qué ámbito se extraviaron ni qué información contenían.



“Es algo que puede pasar en toda la administración pública. (El lugar donde se perdieron) es un tema nuestro. Se perdieron en algún lado. Son sobre temas de control. No puedo detallar porque aún no me hicieron el informe”, declaró a pesar de tener, según supo El País, una solicitud firmada por el número exacto del expediente extraviado.



“Esto es información privada. Esto se perdió porque estamos trabajando con la pandemia. Las personas se llevan algunos expedientes con autorización, y pasó que se perdió”, agregó el director.

Andrés, que hoy forma parte del nuevo Ministerio de Ambiente, aclaró que se trató de un error humano y no tienen información de que haya sido un hurto. “Los que estaban trabajando venían una o dos veces por semana a buscar los expedientes. Los llevaban, los procesaban, se contactaban de forma telefónica. Capaz lo tiene perdido en la casa y lo va a traer. Acá no hay nada intencional, es una pérdida involuntaria”, aclaró, aunque se haya presentado una denuncia policial.