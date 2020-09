La presencia de Lacalle Pou en el interior reaviva el debate en campaña electoral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Faltan menos de dos semanas para las elecciones departamentales y los candidatos a las intendencias en el interior del país juegan sus mejores fichas. Actos partidarios, recorridas por barrios y llamativos spots son hoy los medios a los que apelan los aspirantes para acercarse a sus votantes.

Sin embargo, la “selfie” o el video con el presidente Luis Lacalle Pou es hoy lo que muchos de los candidatos blancos buscan mostrar. Fue el caso de José Yurramendi, candidato a la intendencia de Cerro Largo, que presentó un spot de campaña en sus redes en el que se lo ve con el presidente y su familia.



-¿Qué es eso? -pregunta la hija del candidato, mientras su padre sostiene su programa de gobierno. Pero no es él quien le responde, sino el presidente Lacalle, que está a su lado.



-Esto es lo que va a hacer tu papá cuando sea intendente. Esto me prometió Yurramendi cuando fue a casa, y si no lo cumple... -dice el mandatario.

El video sigue y lo muestra a Lacalle Pou, acompañado por su esposa Lorena Ponce de León, junto a Yurramendi y su familia en la residencia de Suárez y Reyes.



El spot no le cayó nada bien al diputado colorado Ope Pasquet, que lo compartió en Twitter y denunció que “la imagen del presidente está siendo usada en la campaña electoral”.



Incluso, el colorado advirtió que la pieza audiovisual viola el artículo 77 de la Constitución de la República, el que establece en su numeral cinco que el presidente no puede intervenir de ninguna manera en propaganda electoral de carácter nacional. “Y que me disculpe el amigo Yurramendi, pero esto no se puede hacer”, remató Pasquet, que a última hora de ayer explicó a El País que el candidato ya se había disculpado.



Yurramendi contó a El País que su intención nunca fue “dañar la imagen presidencial”, y que ya ordenó retirar la pieza audiovisual de todas sus redes sociales.

“Salió en medios locales como un informe de prensa y en redes armaron un spot que finaliza con una placa”, señaló el candidato que compite en la interna blanca con Pablo Duarte. Este es de Cabildo Abierto pero, en esta elección, su partido cerró un acuerdo para ir por el lema Partido Nacional que compite con John Kennedy Rodríguez (Partido Colorado) y el excanciller Rodolfo Nin Novoa (Frente Amplio).



Yurramendi intercambió ayer mensajes con Lacalle Pou, a quien le contó que ya había hablado con Pasquet sobre el tema.

Visita presidencial.

Mientras tanto, el presidente Lacalle Pou visitará hoy la ciudad de Rocha, en donde participará de la presentación de un proyecto para la instalación de un hotel cinco estrellas. Más tarde encabezará la entrega de una ambulancia en Lascano y de un equipo médico en el Chuy.



En Rocha, el favorito según la reciente encuesta de intención de voto presentada por Opción Consultores de cara a las departamentales, es el Frente Amplio, que supera con 42% al Partido Nacional, que tiene 30%.



Al igual que el Frente Amplio, en Rocha, el Partido Nacional tiene tres candidatos: Alejo Umpiérrez, José Carlos Cardoso y Martín Rodríguez (CA). Mientras tanto, en el Frente Amplio, están Aníbal Pereyra, que va por la reelección y es el favorito, Artigas Barrios (exintendente) y la exalcaldesa de Chuy, Mary Urse.

Lacalle Pou durante su visita a Salto. Foto: Pablo S. Fernández

Pero las recorridas del primer mandatario, que hace una semana estuvo en Salto, no terminarán esta jornada. Fuentes de Presidencia informaron a El País que Lacalle Pou visitará Maldonado el jueves.



Lacalle estará en la presentación de un nuevo helicóptero que adquirió la Marina y también encabezará la inauguración de un destacamento de la Guardia Republicana en San Carlos.



Allí, el exintendente Enrique Antía buscará la reelección. De acuerdo a la citada encuesta de Opción, el Partido Nacional lidera con 41%, sobre el Frente Amplio que tiene un 29%.

Hace una semana cuando estuvo en Salto, el presidente le contestó al senador colorado Tabaré Viera, quien criticó la presencia de Lacalle Pou en ese departamento en plena campaña electoral.



“No es mi actitud hacerlo así”, le dijo el mandatario al colorado que en Twitter había escrito: “Qué lástima, el Poder Ejecutivo y el propio presidente con todo su peso, llegan en plena y disputada campaña departamental a Salto”.



Pero no solo en la coalición de gobierno hay posiciones encontradas sobre las visitas de Lacalle al interior del país.

El candidato del Frente Amplio en Montevideo, Daniel Martínez, señaló en un spot de campaña que el gobierno nacional “busca intervenir a cara descubierta en las elecciones departamentales”.



El País consultó ayer sobre el tema a tres directores de encuestadoras y todos coincidieron en que la presencia del presidente Lacalle Pou en el interior del país, a días de las elecciones, puede tener algún impacto e incluso alterar el curso de los comicios del 27 de septiembre.

De cara a la temporada 2021 Entre las actividades que el presidente Luis Lacalle Pou encabezará hoy en Rocha, se incluye el anuncio de la instalación de un hotel cinco estrellas con casino privado. Así lo confirmó a El País el ministro de Turismo, Germán Cardoso, que también viajará al interior con el mandatario. El evento se llevará a cabo sobre las 10 de la mañana en el Rocha Athletic Club. El hotel forma parte de un paquete de medidas que impulsa el gobierno para reactivar el turismo en el departamento. El nuevo hotel estará ubicado en algún sitio entre La Paloma y el Chuy, el cual todavía no fue definido. Cardoso dijo a El País que, además, aprovechará el encuentro con Lacalle Pou para charlar sobre la preparación de la temporada 2021 en tiempos de pandemia. Consultado sobre si habrá ayudas económicas para los operadores turísticos, Cardoso señaló: “Ha habido un sinfín de apoyos y beneficios”.

¿Cómo impactan los viajes del presidente en la campaña?

director de factum Eduardo Bottinelli “Puede tener un efecto sí, lo que no está claro es qué tan fuerte. Es decir, estamos ante un presidente que tiene buenos niveles de aprobación sobre todo en lo vinculado al manejo de la pandemia, con buena imagen personal. Eso, claramente, ayuda a los candidatos a los que apoya. Reafirma el compromiso partidario y, simbólicamente, puede representar un envión”.

director de opción consultores Rafael Porzecanski “Es especulativo el nivel de impacto... Naturalmente sí, si lo hacen es porque algún impacto tiene. Es un capital mostrarse más cercano al presidente en una pelea interna. Y a nivel de lemas, naturalmente, eso puede tener algún efecto en un contexto donde la aprobación del gobierno es muy alta y la figura de Lacalle es la más consolidada dentro de la coalición”.