Prerreferéndum para derogar la ley trans: así se vive la jornada electoral 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La jornada electoral se vive con calma, tanto en Montevideo como en el interior del país. Desde la Corte Electoral indicaron a El País que no se proporcionarán datos hasta última hora, ya que en esta instancia el número de votantes es un indicador directo del resultado de la votación.

José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral, expresó que la votación ha transcurrido sin inconvenientes. Respecto a la declaración de Carlos Iafigliola, quien indicó que algunos circuitos del país no habían abierto pese a lo previsto, Garchitorena dijo que no habían recibido denuncias en la Corte Electoral.



Según pudo constatar El País tras una recorrida por los circuitos del Liceo 10 “Carlos Vaz Ferreira”, la escuela Nº 172 “José Martí” de Malvín, la escuela y liceo Elbio Fernández y la escuela Nº 94 “Jose Roger Balet”, a las 13 horas en varios circuitos de votación no se había alcanzado el 10% de los votos.



En la escuela y liceo Elbio Fernández, en el circuito 60, hasta las 14 horas votaron 26 personas de un total de 784 habilitados, una situación muy similar a la de la escuela Nº 94 “Jose Roger Balet” en la que a la misma hora en su circuito 69, habían votado 28 personas en 800.



En el circuito en el que votó Carlos Iafigliola, de un total de 801 personas habilitadas para votar, hasta mediodía habían concurrido 25.



“Venimos a votar para que se habilite el referéndum”, contó a El País Elsa de 67 años. “En mi caso soy abogada y la verdad que lo que plantea la ley ya existía”, advierte Elvira tras prestar su voto.

En Río Negro

En Fray Bentos la jornada también ha transcurrido con calma. A las 13 horas, habían votado 47 personas de 796 habilitados en el circuito número 10 y 41 de 793 circuito en el circuito No 11. Ambos se encuentran ubicados en la escuela Nº 5, donde votan los adultos. En los circuitos jóvenes la asistencia es casi nula.