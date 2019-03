Preocupan aspectos de ley orgánica militar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Comisión de Defensa del Frente Amplio expresó su preocupación por el excesivo número de tareas “secundarias” de las Fuerzas Armadas que figuran en el artículo 21 del proyecto de ley orgánica militar.

La mayoría del Frente Amplio entiende que este listado contribuye a alimentar la necesidad de un mayor tamaño de las Fuerzas Armadas, por lo que se acordó a nivel de la Comisión Bicameral del FA en el Parlamento, eliminar todos los literales del artículo referido.

En la Comisión de Defensa se propuso que el ejercicio de las funciones de policía marítima y aérea queden regulados por la ley de procedimiento policial y el Código de Proceso Penal.

También preocupa, aunque no hay consenso sobre esto dentro del oficialismo, la participación de las Fuerzas Armadas “en la producción de bienes y servicios”. Hay quienes temen que se transforme en un mecanismo de sustitución de trabajadores civiles por militares, algo así como una “militarización de la mano de obra”. Entienden que no es deseable que las Fuerzas Armadas sean “autosuficientes”. Por otro lado, dentro del oficialismo no hay acuerdo sobre el número de generales y coroneles, pero el pedido de sectores como el IR es reducirlos.

También se planteó subir de Primaria completa a ciclo básico completo la exigencia para ser soldado, como se menciona que es la tendencia actual de todo el Estado. Sobre este aspecto no hay consenso dentro del Frente.

Además se hizo una propuesta para que el proyecto de ley orgánica militar se redactara con lenguaje inclusivo. Sin embargo, este punto tampoco logró las mayorías necesarias dentro de la Comisión de Defensa del Frente Amplio. A nivel del Parlamento, se continúa estudiando las modificaciones al texto original.