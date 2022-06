Preocupación en el FA por “intromisión” de Graciela Bianchi sobre sistema de justicia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Estamos muy preocupados por ese accionar que confirmó que es una intromisión sobre el sistema de justicia", expresó el senador frenteamplista Charles Carrera luego de que la senadora nacionalista Graciela Bianchi solicitara la convocatoria del fiscal de Corte a la comisión de Asuntos Administrativos de la cámara.

Carrera recordó, en diálogo con el programa "Doble Click" de FM Del Sol que la ley que da "autonomía e independencia a la Fiscalía se votó por unanimidad" y que la propuesta de tener una Fiscalía colegiada o de triunvirato "es porque lo que se quiere es intromisión del sistema político".



Carrera admitió que tanto a Graciela Bianchi como al senador Sebastián da Silva los tiene silenciados en las redes sociales. "Los tenés que silenciar. Yo utilizo las redes sociales para comunicarme y comunicar el accionar parlamentario", detalló.

Moción por acciones de Bianchi en redes sociales

Este miércoles, Bianchi protagonizó otra controversia en redes sociales al tuitear que la esposa del exfiscal de corte, Jorge Díaz, era la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía.



Tras recibir la advertencia de que esa información era errónea, ofreció disculpas pero enfatizó que la persona con la que la confundió es muy cercana a Díaz y "ganaría más que un fiscal".

Cuando me equivoco (no cuando uso la ironía) pido DISCULPAS. Así lo hice y ratifico con el ex fiscal @jdiazalmeida. Es así: la Directora de Unidad de Víctimas es Mariela Solari, esposa del fiscal de homicidios Carlos Negro, persona muy cercana al ex Fiscal. — Graciela Bianchi (@gbianchi404) June 22, 2022

Sobre esta y otras discusiones en redes protagonizadas por la senadora Bianchi, Charles Carrera recordó que hay una moción presentada por la bancada de Frente Amplio en diciembre de 2021, y que se busca reactivar y ampliar en la Comisión de Constitución, donde se espera que los partidos tomen "un posicionamiento político de si comparten o no las acciones de Graciela Bianchi".



"Que cada partido deje claro si comparten o no las acciones que van desde la distribución de Fake News, de mentiras que ella misma crea a través de las redes sociales, del odio que ella promueve, que consideramos que es inadmisible", detalló.



"La libertad de expresión no es atacar a otro, no es mentir, difamar, distribuir noticias falsas. Eso es faltar a la verdad, promover acciones que van en contra de la propia esencia de lo que es una democracia", expresó el senador sobre si entra o no dentro de los límites de la libertad de expresión.



El senador calificó de "muy grave" la publicación que hizo de Bianchi de una foto del presidente electo de Colombia Gustavo Petro con el reconocido narcotraficante Pablo Escobar. "Eso nos puede traer problemas a nivel internacional al país. Ella es sucesora en la línea presidencial", lamentó, al tiempo que consideró que "no es una conducta debida de un senador de la República".



"Me avergüenza ser parte de un Senado en el cual está esta señora con estas características", arremetió el senador frenteamplista.