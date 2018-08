Preocupa entrada de fondos ilegales

La Secretaría contra el Lavado de Activos considera un riesgo "la venida de fondos ilegales de países de la región", especialmente de sus vecinos Argentina y Brasil sostuvo ayer Daniel Espinosa, titular de la repartición.

Además, el experto subrayó que esta llegada de activos desde otros países genera "una mala publicidad" para el país al intervenir en un desayuno de la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación de Uruguay.

"Lo que nosotros podemos mostrar es que se han tomado algunas medidas legislativas que mejoran nuestro marco normativo y que de aquí para delante probablemente vayan a impedir o dificultar ese tipo de maniobras que se realizaron entre 2008 y 2015", dijo.

Espinosa detalló que estas medidas son principalmente la Ley de inclusión financiera, la Ley de transparencia fiscal y la incorporación al delito fiscal como precedente del lavado de activos.

Normativa.

Explicó que la primera ley se aprobó en el 2014 y determina que no se puede comprar en efectivo ningún bien cuyo valor sea mayor a US$ 5 mil. "Un auto o un inmueble no lo puedo comprar más en efectivo, como se podía hacer antes", explicó y detalló que ahora si se intenta comparar bienes con efectivo antes se tiene que conseguir una institución financiera que ofrezca algún instrumento para hacer la transacción. Con respecto a la Ley de transparencia fiscal, el funcionario apuntó a que esta medida "obliga a identificar a las personas que están detrás de las sociedades", mientras que la tercera medida es importante porque "incorpora al delito fiscal como delito precedente al lavado de activos".