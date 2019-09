Preocupa a los candidatos la crisis en Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las últimas medidas adoptadas por el gobierno de Mauricio Macri en su intento por contener la grave crisis que vive la economía argentina encendió las alarmas en Uruguay y a los candidatos presidenciales no le son ajenas.

Tras el anuncio de la limitación de compra de dólares en Argentina como medida para sostener el peso, el precandidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou afirmó que el gobierno uruguayo debería tener una “vocación de renuncias fiscales” para poder recaudar algo ante una temporada turística que se prevé muy mala.



“Es obvio que lo que esta pasando en Argentina nos complica mucho. Y si no pregúntele a Enrique Antía (intendente de Maldonado). Es obvio que lo que pasa en Argentina nos complica mucho en el litoral y es obvio por la diferencia de tipo de cambio que nos va a complicar el mercado que compartimos, por ejemplo en materia agropecuaria”, explicó.



Ante esta situación planteó: “Sobre la temporada turística, que la vamos a tener compleja, no alcanza con promociones y difusión. Ahí hay que tener una vocación de renuncias fiscales”. Lacalle Pou aclaró que “no es el mejor momento, pero todos saben que es mejor recaudar el 30% de algo que el 100% de la nada y la temporada turística viene así”.

El candidato frenteamplista Daniel Martínez respondió a la propuesta de Lacalle Pou y dijo que no es una medida nueva. “Lo venimos haciendo, capaz él tiene alguna idea nueva. Uno que tiene amigos en el exterior, reconoce que ayuda a la decisión. Toda idea que sea para construir, vamo’ arriba, pero ya se viene haciendo”, afirmó.



Martínez aprovechó para enviar un mensaje a la oposición: “Están los dos (Lacalle Pou y Talvi) como desesperados por despegarse de Argentina y los entiendo porque sin duda no ha caminado. Es mucho más parecido las medidas neoliberales que se aplicaron en Argentina a lo que pasaba antes de 2004 a lo que pasó después, eso lo tengo claro”.



El candidato oficialista dijo que la situación uruguaya está muy lejos de la del vecino. “Para los que dicen que Uruguay está en la situación de 2002: Uruguay tiene grado inversor, indicadores de tranquilidad de futuro y tenemos reservas, estamos lejísimos, como de la Tierra a Júpiter, a miles de kilómetros de que pase lo de Argentina”. Hay indicadores “que marcan una recuperación”, agregó. El déficit fiscal le preocupa pero “es controlable”.



En tanto, el colorado Ernesto Talvi dijo ver la situación argentina “con mucha preocupación. Lamentablemente, lo que ocurre en Argentina a nosotros nos golpea por varios lados. No solo por el comercio, fundamentalmente por el turismo. Esto augura otra temporada complicada. También por la enorme inversión que los argentinos hacen en la construcción, especialmente en la franja costera. Son tres golpes que la economía uruguaya va a sentir”.



El candidato opinó que las medidas puestas en Marcha por el gobierno de Macri “no son macristas ni kirchneristas, son las medidas que toman los gobiernos cuando se quedan sin crédito. Le pasó a la Argentina en junio del año pasado y tiene que recurrir a sus propias reservas y racionar”.



Aclaró que “no es ni por asomo la realidad de Uruguay que tiene un nivel de reservas confortable, no así un nivel de déficit (fiscal) que es muy elevado”.



En ese sentido dijo que “nos estamos endeudando a un ritmo muy acelerado y nunca se sabe con exactitud el momento en que el crédito se puede cortar. Eso cuando ocurre, ocurre de golpe y no necesariamente por razones obvias. El país, por tanto, queda vulnerable y si se corta el crédito nos vamos a pegar un porrazo. El próximo gobierno tendrá que poner orden en las cuentas del Estado. Debiera hacerlo este gobierno, pero lamentablemente el gobierno está terminado”.



Consultado sobre si ante una situación de ese tipo Uruguay debería recurrir al FMI, respondió: “No, todo lo contrario. Uno recurre al FMI cuando se queda sin crédito y el FMI es el único que te presta. Sino ordenar para no tener que recurrir a eso. Está muy lejos Uruguay de eso, pero estamos vulnerables por el déficit”.

Finalmente, el candidato del Partido Independiente Pablo Mieres dijo que “no es una novedad” lo que plantea Lacalle Pou. “Hay que tomar medidas que busquen compensar o alentar la venida de turistas”, pero “el problema grave es la vulnerabilidad fiscal, que le quita margen de maniobra al gobierno”. Recordó que el Partido Independiente es el “impulsor de prolongar el descuento del IVA a los turistas”.



Sobre la situación en Argentina, afirmó: “Es muy preocupante”, pero “tenemos algunas circunstancias cubiertas respecto a otras épocas, no hay conexión entre los sistemas financieros y el problema es comercial y turístico”.



Es una “una desventaja para Uruguay, con aumento de la pérdida de competitividad, que tendrá secuelas sobre todo en la próxima temporada turística”. El mercado cambiario “ya marcó un impacto, pero mientras sea gradual y de baja entidad no es un gran problema”.