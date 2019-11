Preguntas sin respuesta, críticas y pocas propuestas: así fue el debate

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Durante buena parte del histórico debate de cara al balotaje del domingo 24 de noviembre, el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou insistió anoche en reclamar al frenteamplista Daniel Martínez que reconociera diferentes errores de los 15 años de gobierno de la coalición de izquierda y se concentró en los puntos negativos de la gestión. En un debate más tenso que el anterior y con intercambios más directos producto del propio formato, Martínez evitó responder a muchas de las preguntas que le fue dejando el candidato blanco e incluso dijo que parecía una interpelación. Además, se quejó varias veces de que Lacalle no presentó propuestas.

En el primer bloque del debate, dedicado a los temas económicos, ninguno de los dos candidatos presentó propuestas o ideas realmente nuevas respecto a la campaña electoral. No obstante, Lacalle Pou apuntó a desarmar la argumentación oficialista acerca de que la economía recién empezó a mejorar en 2005 a partir de que el Frente Amplio asumió el poder y a exigir el compromiso explícito de Daniel Martínez de que no aumentaría los impuestos.

Al arrancar el centro de su argumentación, Martínez pidió recordar la situación de la economía en 2005. Recurrió a los indicadores de entonces de pobreza (30%), desempleo (20%), salario real (el más bajo en 30 o 40 años, dijo). Subrayó que ante ese panorama el Frente Amplio encaró un reordenamiento tanto macro como microeconómico, que permitió que Uruguay se transformara en el país con mejor distribución de la riqueza de América Latina, con un crecimiento del salario real y de las jubilaciones del 60%.

El candidato oficialista admitió que no todo está hecho y que ha habido pérdida de empleo, pero recordó que con la instalación de la nueva planta de UPM se generarán 15.000 puestos de trabajo directos e indirectos y volvió a comprometerse a capacitar o recapacitar a 80.000 trabajadores por año para que puedan encarar las nuevas realidades del empleo.

Ante ello, Lacalle Pou echó mano a indicadores que muestran una economía estancada, con elevado déficit y pérdida de empleos. Subrayó que el gobierno gasta mucho y mal y que tiene que recurrir a los aumentos de impuestos, tarifas y combustibles para financiarse y exigió varias veces a Martínez asumir públicamente el compromiso de que si gobierna no aumentará los impuestos.



El candidato nacionalista sorprendió cuando sacó a relucir datos acerca de la mejora económica de 2004 incluidos en la Rendición de Cuentas de 2005 que lleva la firma de Tabaré Vázquez, lo que tuvo que ser reconocido por Martínez aunque precisó que esa mejora se dio porque el país salía del pozo de la crisis de 2002.

Luis Lacalle Pou durante el debate histórico. Foto: Fernando Ponzetto

En los cinco minutos de exposición libre de los que dispuso cada candidato al final de cada bloque, Lacalle Pou salió a la ofensiva sacando a relucir varios fracasos, como la regasificadora, el puerto de aguas profundas, “el despilfarro” de Ancap o Pluna, así como decisiones del Frente Amplio en materia económica muy cuestionadas, algunas investigadas por la Justicia, como negocios del Fondes. El blanco también reclamó una vez más el compromiso de que no habrá aumento de impuestos, recordando que en la campaña electoral anterior el oficialismo había asumido ese compromiso y no lo respetó.



“Vamos a terminar con el país fundido”, afirmó el candidato nacionalista, y aseguró que “hoy la gente no puede más con los impuestos” en Uruguay.

Recién en el arranque del segundo bloque, Martínez se dio por aludido y dijo que no aumentaría impuestos. “Lamentablemente fui insultado y acusado de mentiroso al final del primer bloque, voy primero a decir ‘aprenda a leer, Lacalle’. El candidato ha decidido que los impuestos no van a variar”, aseguró Martínez. Lacalle le respondió: “El día que yo le quiera decir mentiroso, se lo voy a decir”. Y Martínez acotó: “Lo dijiste, no te habrás dado cuenta”.

Medidas sobre seguridad.

El segundo bloque mantuvo una tónica que ya venía del anterior: Lacalle con un fuerte tono crítico y haciendo preguntas sobre la gestión de los 15 años del Frente Amplio.



El candidato nacionalista dijo que es “impensado” que el Estado haya abandonado zonas y que la mayoría de los vecinos hayan debido cambiar sus costumbres en forma obligada. Recordó la promesa incumplida del presidente Tabaré Vázquez de bajar 30% las rapiñas y hurtos (“nadie obligó a Vázquez a poner una cifra”) y dijo que existe un descontrol carcelario y habló del problema de las drogas (“somos tristemente célebres en el mundo por el narcotráfico”), entre otros problemas. “La convivencia se recupera con autoridad, un presidente que se haga cargo, tenemos récord de excusas, siempre hay una razón para no hacer las cosas”, lamentó Lacalle, quien está a favor de declarar el estado de emergencia en la seguridad pública.

Daniel Martínez durante el debate con Luis Lacalle Pou. Foto: El País.

A su turno, Martínez abandonó una posición más pasiva y salió al ataque: “En 2004 había un millón de pobres. Claro, el señor Lacalle no estaba en ese millón de pobres y gobierna para los privilegiados. Decir que en 2004 estaba todo solucionado es interpretar de forma muy engañosa”.



Después admitió que la seguridad es un tema de derechos humanos, que le “preocupa y ocupa” y citó algunas de las 12 propuestas en seguridad que ya ha presentado, como eliminar las bocas de pasta base multiplicando los operativos Mirador y fortalecer las comisarías.

En el intercambio libre, Lacalle dijo que entiende el cambio de discurso y nerviosismo del oficialismo. “Estamos esperando que se reconozcan errores”, afirmó y lanzó una larga serie de preguntas: “¿Fue un error la ley de liberación de presos (en el primer gobierno de Tabaré Vázquez)? ¿Es un error sostener a (Eduardo) Bonomi, el peor ministro del Interior en la historia? ¿Fue un error vaciar las comisarías? ¿Plantear que la policía retroceda para evitar un daño mayor? ¿Construir la cárcel de Punta de Rieles? ¿Fue un error dar de baja el plan siete zonas?”. Y después hizo foco en este concepto: “Hay un tema ideológico con la seguridad pública en el Frente y por eso no la han solucionado”.



Martínez habló de la inversión económica en seguridad. “Antes los policías no se podían comprar las balas, hacían colectas para poner la nafta a los patrulleros y había policías con harapos”, indicó el candidato del Frente. “Estamos dispuestos a devolverles la paz y la tranquilidad a los uruguayos y las uruguayas. Tenemos dos proyectos muy diferentes, pero por suerte en algunos temas coincidimos”, indicó.

Lacalle criticó que la izquierda no haya desplegado a los militares en la frontera, tal cual establece una ley votada en el Parlamento. Sobre ese tema Martínez le respondió: “Ideológicamente no tengo problemas en llevar al Ejército de la frontera, sino en cómo se vigile. Si es para sacarlos a pasear, pero no es eso. Hay que ver si tienen la especificidad y capacitaciones”.



Luego Lacalle leyó un fragmento del programa del Frente, que habla de avanzar en la legalización de mercados ilegales de drogas. “Son recomendaciones, el candidato gobierna y decide”, respondió Martínez y más tarde la oposición lo criticaría en redes sociales por afirmar eso y de alguna manera desconocer el programa de la coalición.

Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez en el debate previo al balotaje. Foto: Gerardo Pérez

Lacalle habló de la incapacidad de mando. “(Rocco) Morabito se fue caminando de Cárcel Central. Estamos hablando de ejercer autoridad”, indicó.



Martínez le respondió que es fácil hablar cuando no se trabajó nunca en gestión: “No entiendo cómo se habla de autoridad, cuando Lacalle faltó un 33 por ciento a las comisiones, hay que predicar con el ejemplo. Yo trabajé 14 horas por día, me siento con autoridad para terminar con la inseguridad y defender a los ciudadanos”.

Desarrollo humano.

Martínez arrancó el tercer bloque afirmando que su contrincante no podía controlar su agresividad. “Cero propuesta”, dijo y agregó que esperaba que el candidato blanco no le pegara “cuando levante el dedito”.



Destacó que Uruguay es el país con mayor desarrollo humano de América Latina y puso como ejemplo el incremento de las inversiones en la educación que pasaron de US$ 360 millones a US$ 3.000 millones. No obstante, reconoció que hay falencias en la parte final de la educación Secundaria.



Por su parte, Martínez destacó que el gobierno del Frente Amplio construyó en todo el país liceos, escuelas, centros CAIF y UTU, llevó adelante el Plan Ceibal e invirtió cifras millonarias en viviendas, Lacalle lo reconoció, pero habló del abandono en la educación media y recordó que, en los quintiles más bajos, la deserción llega a nueve de diez estudiantes.

“La asignación de recursos no siempre favorece a los sectores más bajos”, dijo Lacalle. Y luego agregó que el 29% de los jóvenes están desempleados y hay un déficit de viviendas que llevó a un incremento de los asentamientos.



Y después Lacalle Pou dijo que no había ido a hablar del pasado, pero repasó la construcción de centros educativos “entre el 90 y el 94” (durante el gobierno de su padre, Luis Alberto Lacalle). “El Frente Amplio ha hecho cosas, como todos los gobiernos", afirmó. Unos instantes después, Martínez aprovechó y recordó que en el gobierno de Lacalle Herrera también “hubo un Focoex, Pan de Azúcar". Lacalle le respondió: “Miren que ustedes están hasta las manos".

Y al final llegaron los 90 segundos de mensaje, Lacalle habló de la coalición multicolor y de su eventual gobierno desde marzo de 2020. Dijo que Uruguay es un gran país construido por mucha gente de diversos partidos políticos a lo largo de la historia y que el domingo 27 de octubre hubo un “mensaje clarísimo” de la ciudadanía respecto a que comenzó una alternancia en el poder y que hay una mayoría parlamentaria de 56 diputados y 16 senadores.



“No se la dio a un partido, sino a un conjunto de partidos”, indicó. “Un grupo de cinco partidos suscribimos un compromiso por el país, una hoja de ruta clara, hubo humildad y grandeza. Les pido la confianza, nos queremos hacer cargo, vale la pena, sabremos cumplir”, cerró.



Y Martínez inició su mensaje diciendo que el 27 de octubre hubo un partido que ganó con el 40% y uno que quedó segundo con el 28%. “Hay un acuerdo vacío de contenido, y un día sí y otro no los propios actores cuestionan su futuro”, afirmó el candidato frenteamplista, quien indicó que el Frente Amplio es “un partido de certezas”, aunque reconoció sus errores. “El Frente todo lo hace pensando no en unos pocos privilegiados, sino en la mayoría del pueblo oriental”, afirmó y dijo que si es presidente tiene la certeza de que cuenta con la capacidad de generar acuerdos en el Parlamento, como ya lo hizo en la intendencia. “Recorrimos el país: muchos de los que no nos votaron, nos van a votar en la segunda vuelta”, aseguró.

Un rato después, subió un video a sus redes sociales desde el camarín. “Fue un debate más interesante que el anterior, menos libretado”, afirmó. Y dijo que se quedó pensando en si “va a haber devaluación o no” en un eventual gobierno blanco: “Sabemos que la va a haber y eso va a reventar en la inflación. Me quedé por saber qué tenía la ley de urgencia, cómo iban a ahorrar los 900 millones de dólares. Estamos llenos de incógnitas todavía”.