Las preguntas de los dos niños que se robaron los aplausos en Playa Pascual

El presidente Tabaré Vázquez encabezó esta mañana el primer Consejo de Ministros abierto del año. Fue en Playa Pascual, departamento de San José.



Luego de tratar los asuntos administrativos y realizar una serie de anuncios, como por ejemplo la construcción de un complejo polideportivo en y obras de saneamiento en Ciudad del Plata, los vecinos tuvieron la oportunidad de hacer preguntas y planteos, como es de costumbre en estas instancias.



Fueron varios los que tomaron el micrófono e hicieron sentir sus inquietudes, pero dos niños llamaron la atención y se llevaron los aplausos más fuertes.



Uno de ellos, con túnica y moña, tomó el micrófono y le preguntó al presidente: ¿Es verdad tu casa es una mansión".



A lo que Vázquez respondió: "es una casa como la de los uruguayos".



"¿Pero más grande...?", interrumpió el niño. Y el mandatario dijo que su casa "tiene un fondo y tiene un jardín. Vivimos con mucho gusto y deseamos que todos los uruguayos puedan tener una vivienda digna".



"A la casa se la valora mucho por lo que hay adentro", dijo Vázquez.



Otro niño, llamado Renzo, tomó luego el micrófono y le preguntó al presidente: "¿Por qué la gente que no trabaja tiene más beneficios que la gente que trabaja?".

Los aplausos retumbaron en toda la carpa en la que se realiza en encuentro. Y la respuesta del mandatario fue algo más extensa.



"Si hay una función que cumplir desde el gobierno nacional es la de transmitir información a la población", dijo.



Y agregó que "es una responsabilidad muy grande que a veces se puede cumplir en profundidad y a veces no, porque no es solo el gobierno que juega este partido".



"La aseveración que tu haces no es ajustada", le respondió al niño.



"Hay situaciones en las que se tergiversa la realidad (...) Quienes trabajan e este país tienen una realidad mucho mas digna que quienes no trabajan", concluyó Vázquez.