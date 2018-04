Las preguntas incómodas de dos niños al presidente

Hamacas, juegos para la escuela, gimnasio y piscina fueron algunos de los pedidos que los niños le hicieron al presidente Tabaré Vázquez el año pasado. Cuando el jefe de Estado les daba la palabra sus planteos eran ovacionados por los jerarcas de gobierno y dirigentes frenteamplista. Ayer la historia fue diferente.

Dos niños de la escuela de Playa Pascual en San José llegaron con preguntas que sorprendieron al mandatario. "Quiero preguntar si es verdad que su casa es una mansión", le dijo el primer niño vestido de túnica y moña a Vázquez. El presidente no lo escuchó de entrada y preguntó dos ves. "¿Que si qué?", le dijo Vázquez. Su prosecretario, Juan Andrés Roballo se levantó y le comentó al oído la pregunta del escolar.

El presidente sonrió. "Es una casa como la de los uruguayos", respondió. Pero el niño aún con el micrófono en mano no dudó en insistir: "Pero es grande".

"Es grande. Es grande, tiene un fondo y un jardín. En la que vivimos con mucho gusto y que deseamos que todos los uruguayos puedan tener una vivienda digna y para eso estamos trabajando", respondió el presidente despertando los aplausos de toda la platea.

El niño le comentó que él vive en una vivienda con su familia. "La casa se valora mucho por lo que hay adentro. Y en la vivienda de ustedes seguro que hay un gran corazón", cerró Vázquez.

El jefe de gobierno le agradeció y solicitó otra pregunta de los niños presentes en la primera fila.

"Buenos días. Mi nombre es Renzo. Y mi pregunta para usted presidente es por qué la gente que no trabaja tiene más beneficios que la gente que trabaja", consultó el niño. Esta vez el presidente tomó unos minutos más para responderle.

"Si hay una función a cumplir en un gobierno nacional es la de transmitir información a la población. Es una responsabilidad muy grande, que a veces se puede cumplir en profundidad y a veces no", dijo el mandatario.

Para él muchas veces lo medios de comunicación "tergiversan la realidad". Por eso volvió a recordar los índices de empleo previos a la llegada del Frente Amplio al gobierno. Dijo que la desocupación estaba entorno a 18% y hoy está en 7,5%.

El líder frenteamplista recordó sus recorridas por el país durante la campaña y dijo que en esa época el principal pedido que recibía era por empleo y trabajo digno. Pero Vázquez explicó que con el paso de los años ese reclamo ha sido menor, ya que hoy hay más puestos de trabajo y mayor empleo.

Vázquez aclaró que eso es producto del esfuerzo de las políticas públicas definidas y la atracción de inversiones al país.

"Se está mucho mejor teniendo trabajo que no teniendo. Por tanto la aseveración que tú haces no es una aseveración que se ajuste a la realidad. En este país quienes trabajan tienen una vida mucho más digna que quienes no trabajan", respondió.

En el cierre otra niña le preguntó cómo se sentía llegando a donde había llegando.

El presidente sonrió, pensó unos segundos, y le explicó que siente una enorme responsabilidad con el país y todos los uruguayos.