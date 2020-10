"Es un precio político que tiene que pagar en particular" el PN, dijo Andrade sobre votación del desafuero de Manini

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador frenteamplista Oscar Andrade apuntó al Partido Nacional por su decisión de no apoyar el desafuero del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y desactivarlo al afirmar que "la señal es de un enorme retroceso, y creo que es un precio político que tiene que pagar en particular el Partido Nacional".

En diálogo ayer con 970 Noticias (Radio Universal), Andrade manifestó que el "mensaje último" que quedó es que "hay un ciudadano, no cualquiera, en ese entonces era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que está imputado por un delito. La imputación del delito es ocultar información sobre crímenes de lesa humanidad y el sistema político impide que la Justicia termine de laudar sobre el tema (...) esta es una señal muy compleja".

"¿Qué tiene que ver las declaraciones contradictorias de Tabaré (Vázquez) con no habilitar el desafuero a Manini? Manini no está imputado por Tabaré, está imputado por sus propias declaraciones en Búsqueda, tres instancias al menos en que (...) le plantean la necesidad de hacer la denuncia a la Justicia, y eso debiera ser en un estado de derecho la Justicia la que lo laude y no el Parlamento", reafirmó Andrade.

El senador frenteamplista consideró sobre la votación del desafuero que "había una clara mayoría en el Senado, muy cercana a los dos tercios, que no se expresó (a favor) por la disciplina partidaria del Partido Nacional". Luego, planteó que "hubo una ponderación política" para evitar que la votación "en vez de mitad mitad, como fue 15 contra 16, era todavía una mayoría amplia".

Andrade también señaló que Manini Ríos al salir "el día anterior a criticar a Familiares e interviene en la sesión tres veces criticando a la Justicia, obliga al Partido Nacional a virar a la derecha".

En ese sentido, el senador dijo que al Partido Nacional "el principal socio lo coloca en una situación muy difícil que es tener que pelearse con el colectivo más representativo de la historia de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad, porque se coloca en esa condición de decir 'a estos los mueve el odio', y ubica una perspectiva de que pone en crítica a todo el sistema de administración de la Justicia, en una circunstancia muy difícil, solamente ambientada para los sectores más conservadores de la extrema derecha. Entonces, vuelca a la coalición a la derecha, y en ese terreno él gana".

"¿Quién le va a competir a Manini cuando la discusión tiene que discutir desde ahí? Creo que faltó reflejo en los sectores del Partido Nacional que no están ahí, de decir 'no mi amigo, si vas a pararte en este costado defendete vos', 'si vas a pararte en hostigar a quienes están buscando los restos de sus familiares hace 40 años y hostigar a la Justicia ese es tu partido, no el mío'", indicó Andrade.

El senador reiteró que al Partido Nacional "le faltó reflejo de no entender la gravedad desde donde se estaba parando. Yo lamento, eh (...) es más, era de los senadores del Frente Amplio optimista en que veía muy difícil que votara como bloque el Partido Nacional, y lamento que haya votado como bloque".

Por otro lado, criticó la postura de Batllistas, uno de los sectores del Partido Colorado en este asunto. "De (Julio María) Sanguinetti, con todo el respeto, no esperaba otra cosa que orientar en como orientó sus dos períodos de gobierno, a favor de la cultura de la impunidad, y celebro la postura de Ciudadanos", señaló Andrade en referencia a la votación a favor del desafuero por parte del sector colorado que fundó el excanciller Ernesto Talvi.

El desafuero de Manini fue solicitado por el fiscal Rodrigo Morosoli en el marco de la causa que investiga la supuesta omisión del entonces comandante en jefe del Ejército a la hora de denunciar una confesión criminal de José Nino Gavazzo en el Tribunal de Honor.