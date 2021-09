Precandidata a Presidencia del FA a dichos de Pereira: "Yo sentí que es 'estás fuera'"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las repercusiones luego del anuncio del ahora precandidato a la Presidencia del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien indicó que en caso de ser elegirá a una "vicepresidenta joven", menor de 40 años, continúan. "Lo que yo sentí en esa declaración es que lo que se está expresando es 'estas, fuera, estas no están consideradas'", dijo la también precandidata Carmen Beramendi al respecto y agregó: "Detrás de eso hay una idea de paridad que no es la yo comparto".

"A mí me parece que la democracia que yo quiero en profundidad implica que efectivamente las mujeres tengamos la posibilidad de ser elegibles y que en todo caso la representación de las mujeres en el Frente Amplio tenga que ver con lo que los frenteamplistas en su conjunto quieran. Esa es mi concepción de la democracia paritaria", expresó en diálogo con "Punto de Encuentro" (Radio Universal).



Beramendi indicó que las mujeres que actualmente forman parte de la precandidatura superan los 40 años y que por tanto el anuncio de Pereira "fue desacertado". "Es evidente que el o la presidente del Frente Amplio puede proponer cómo quiere integrar esa Presidencia, eso es absolutamente válido. Lo que quiero discutir es que detrás de eso hay una idea de paridad que no es la que yo comparto", expresó.

La precandidata dijo que su idea de paridad es que tanto las mujeres como los hombres, sean jóvenes o no, hagan sus propios méritos para llegar a los cargos a los que aspiren. "Tiene que ser a partir del protagonismo de ellos mismos, de la incorporación de ellos mismos. Esa es la concepción de democracia que yo estoy defendiendo", dijo.



Al respecto de su declaración y de las críticas que surgieron, el ex líder del Pit-Cnt aseguró: "Tomé nota".



"Quiero ir hacia una paridad en la dirección del Frente Amplio, que va a llevar trabajo, y al mismo tiempo quiero una renovación generacional. Esto no es cosificar, esto es tener un objetivo renovador", indicó en diálogo con Subrayado (Canal 10).



En esa línea, Pereira aseguró que si bien se ha asesorado en cuestión de género, así como ha leído al respecto, igual "quedan rezagos". "Con esto tenemos que convivir hombre y mujeres, con los rezagos de una masculinidad que va quedando y que claramente es distinta a la que se precisa", dijo.



"Pero insisto en que tengo inspiración de renovación y yo de los tres (precandidatos) soy el menor. Entonces no es que no las voy a tener en cuenta, si llego a ganar, pero insisto en que la vicepresidencia tiene que ir acompañada de una renovación generacional", dijo y agregó: "La dirección del Frente Amplio es una dirección de mayor edad a la que se requiere".