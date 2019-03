Qué postura tienen los uruguayos sobre el plebiscito para reformar la Constitución

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las consultoras Opción y Equipos preguntaron a los uruguayos acerca del plebiscito de reforma de la Constitución que se presentará junto con las elecciones en octubre.



La iniciativa, que lideró el senador y precandidato blanco Jorge Larrañaga con la campaña Vivir sin Miedo, busca habilitar -entre otras medidas- la creación de una guardia militar que colabore con la Policía en materia de seguridad interna.

De los consultados por Opción, un 67% se mostró a favor del plebiscito, el 25% en contra y el 8% indicó que todavía no sabe qué votará o no quiso contestar.



En tanto, la consultora Equipos indicó que el 54% de los consultados se mostró a favor de la iniciativa, según el sondeo divulgado en la edición central de Subrayado de Canal 10. El 23% dijo estar en contra, y otro 23% contestó “no sabe, no contesta”.



Frente al relevamiento de diciembre, el apoyo al plebiscito descendió cuatro puntos.



Entre los votantes del Partido Colorado y del Partido Nacional la mayoría apoya la iniciativa: el 72% está a favor. Si se mira a los votantes del Frente Amplio, en tanto, ese número cae a 31%.