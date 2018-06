Postura de Uruguay en ONU causa "dolor"

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó anteayer una resolución de condena a Israel por "el uso excesivo, desproporcionado e indiscriminado de la fuerza" ante civiles palestinos. El texto contó con el apoyo de 120 países, entre ellos Uruguay. Solo hubo ocho votos contrarios y 45 abstenciones.

Al conocerse la postura adoptada por los representantes uruguayos, el Comité Central Israelita local mantuvo un diálogo con Cancillería y conoció que las razones de la votación se debieron a lo que se considera "justo" o "injusto".

Las autoridades judías escucharon los motivos de la decisión diplomática y si bien sintieron "dolor y desconcierto" por tal postura, advirtieron que su "preocupación" tiene otra razón: Uruguay no condenó, como estaba propuesto en la discusión, al grupo terrorista Hamás "por lanzar repetidamente cohetes hacia Israel y por incitar a la violencia a lo largo de la valla fronteriza, poniendo a los civiles en riesgo".

El Comité Central Israelita dijo ayer en un comunicado que no puede "siquiera imaginar una justificación" por la que Uruguay no condenó a Hamás. "No aspecta bien esta dicotomía de posturas. Con honestidad, estas votaciones uruguayas, ambas, duelen, desconciertan y preocupan".

Naciones Unidas había llamado a una reunión de emergencia de la Asamblea General por la escalada de violencia que se vive en las últimas semanas en la frontera de Gaza, al suroeste de Israel. Según las cifras oficiales, han muerto fruto del enfrentamiento 120 palestinos —la mayoría de ellos militantes del Hamás. De ahí que la resolución de ONU lleve el nombre: "Protección de la población civil palestina".