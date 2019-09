Postura de Uruguay frente al TIAR es "exagerada", de acuerdo a experto 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La resolución que tomó el gobierno uruguayo de votar en contra de activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) contra el gobierno de Maduro y su posterior anuncio de retiro del mismo generó polémica.

El canciller Rodolfo Nin Novoa declaró este martes en conferencia de prensa que "Uruguay considera que esta resolución sienta un gravísimo precedente en materia de derecho internacional, particularmente en lo relativo al principio de la resolución pacifica de las controversias y al principio de la no intervención, incluyendo la posibilidad de una intervención armada".



Alejandro Pastori Fillol, director del Comité de Derecho Internacional Publico del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI), dijo en declaraciones con El País que el argumento que dio Uruguay para votar en contra, basándose en que esta resolución implica una autorización para el uso de la fuerza, es "exagerada, a la luz de las declaraciones de los demás países miembros del TIAR, tanto en el marco del TIAR como del Grupo de Lima". Todos los países que apoyaron la medida "descartan el uso de la fuerza, y ninguna de las sanciones promueve el uso de la fuerza", añadió. Sin embargo, puntualizó que esto "no quiere decir que su adopción sea el mecanismo correcto para dar solución al problema" venezolano.



El académico destacó también que "no parecería una mala fundamentación" para votar en contra o para abstenerse de la resolución "basar la improcedencia de estas sanciones en que las mismas no corresponden dado el objeto y fin del TIAR, que es un tratado de legítima defensa colectivo, y que por lo tanto, están yendo más allá del propósito del mismo tratado".



En tanto, Pastori dijo que esta resolución "tiende a regionalizar un régimen de sanciones que ya le está imponiendo Estados Unidos a Venezuela".



Respecto al TIAR, Pastori dijo que "prevé sanciones para los casos en que haya una agresión contra un Estado americano y acá no ha habido eso. Entonces, por ese lado, se está haciendo un abuso del instrumento jurídico con fines políticos".



Sobre la postura que adoptó Uruguay en este caso, Pastori dijo que el país "vuelve a marcar una política de diferenciación y de aislamiento respecto a los demás países de la región" sobre la situación venezolana. En tanto, destacó que el retiro de Uruguay del TIAR "le va a permitir no cumplir, sin violar ninguna norma".



En tanto, Pastori consideró que si Uruguay hubiera apoyado esta resolución del TIAR "era un viraje que el gobierno actual no estaba dispuesto a dar, y hubiera marcado una incoherencia respecto a otras posiciones que sostuvo respecto al tema venezolano". Sin embargo, entiende que Uruguay "no ha tenido una política exterior completamente lineal respecto a la situación venezolana" porque "anteriormente había condenado al gobierno de Maduro en el Mercosur como no democrático. Venezuela fue suspendido del Mercosur con el voto de Uruguay", recordó.



Los países que conforman el TIAR decidieron este lunes por 16 votos a favor activar el tratado con el objetivo de "actuar colectivamente" en la crisis de Venezuela, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes.



Nin Novoa declaró también este martes que "la resolución en su primer articulo dice identificar personas o entidades asociadas al régimen de Nicolás Maduro involucradas en actividades ilícitas de lavado de activos, trafico de drogas, terrorismo y su financiación y vinculadas a redes de delincuencia trasnacional a los fines de utilizar todas las medidas disponibles para investigar, perseguir, capturar, extraditar y sancionar a los responsables y disponer el congelamiento de sus activos". "Uruguay no puede acompañar ni permitir una medida de esta naturaleza que permite ingresar extranjeros a un país a capturar, extraditar y sancionar sin el consentimiento del país", añadió el canciller.



El TIAR lo integran Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela, además de Cuba.