Ya se postularon 17.000 personas para trabajar en UPM2

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social recibió a través de la plataforma "Vía Trabajo" 17.000 postulaciones para trabajar en UPM2 cuyas obras ya comenzaron en Durazno.

La cifra la comunicó el ministro Ernesto Murro al término de la reunión del Consejo de Ministros. Por el momento no se especifican en la página cuáles son las ofertas laborales que están vigentes relacionadas a los llamados de UPM 2. Las empresas que requieran personal irán subiendo sus ofertas de trabajo a medida que se desarrollen las obras, según informó el Ministerio. En la cartera también informaron que no por inscribirse antes tendrán alguna prioridad o mayor calificación.



Murro también se refirió a las declaraciones del candidato por el Partido Verde Animalista Gustavo Salle, que el fin de semana se manifestó junto a un grupo de ambientalistas en el acto por la independencia en Florida y dijo “Voy a cortar los puentes. No voy a dejar que una empresa mancille la dignidad de los orientales”.





#AHORA El candidato presidencial por el Partido Verde Animalista, Gustavo @sallelorier anunció que cortará los puentes con Argentina para impedir el ingreso de la maquinaria de la empresa Milicic S.A. pic.twitter.com/wvce3Cs1vi — Diego Montesdeoca (@montesdeoca930) August 25, 2019

Al consultarlo sobre su opinión Murro dijo: "¿Quien es Gustavo Salle? Yo no lo conozco"

Por otra parte, Murro informó que 15.000 personas se presentaron para el programa Yo estudio y trabajo.