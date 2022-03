Postulación de Salinas para OPS "perjudica los intereses políticos de CA", dijo Domenech

El senador cabildante Guillermo Domenech aseguró este jueves que la postulación de Daniel Salinas para estar al frente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que definió el gobierno "perjudica los intereses políticos de Cabildo Abierto". Las elecciones en el organismo internacional serán en setiembre de este año, pero se designará el cargo en febrero de 2023.

Esta mañana en diálogo con Punto de Encuentro (Radio Universal), el legislador y presidente del partido que lidera Guido Manini Ríos señaló: "Esa postulación perjudica los intereses políticos de Cabildo Abierto, pero el partido va a trabajar siempre con la mira alta y es muy importante para el Uruguay un reconocimiento a un hombre como Salinas que ha tenido una destacada labor en el ministerio".

"Hemos recorrido multiplicidad de localidades del Uruguay y a las que apoyó concurrir Salinas es manifiesto que tiene una popularidad quizás hasta superior a la de Cabildo Abierto", graficó sobre el impacto de la imagen del ministro de Salud.



Consultado sobre si hay una intención de desviar su figura de la política local, respondió: "Yo no quiero adjudicar intenciones menores. Quiero pensar que lo que se quiere es aportar un candidato que le de nuevamente al Uruguay una visibilidad en los organismos internacionales como la tuvo en algún momento, por ejemplo, el doctor Jiménez de Aréchaga fue integrante del Tribunal de La Haya; Carlos María Velázquez en las Naciones Unidas. Supimos tener una pléyade de uruguayos muy destacados que lucían en el campo internacional".



"Bueno, ahora tenemos un Salinas que puede lucirse en el campo de la salud a nivel panamericano, y eso nos parece muy bueno. Lo enaltece al Uruguay y lo que le sirve a Uruguay le sirve a Cabildo Abierto", expresó.



Bordaberry "sacaría" más votos a los blancos

Consultado sobre si una eventual vuelta a la primera línea política del exsenador colorado Pedro Bordaberry le podría quitar votos a Cabildo Abierto, Domenech respondió: "Ha sido sin duda un destacado legislador que desde hace mucho tiempo, creo, tiene amistad con el presidente Lacalle. Sin dudas, en el Partido Colorado hay quienes lo ven como una figura que podría resolver el problema de sus candidaturas con miras al año 2024".



"Según los estudios de opinión a los que hemos accedido, (Bordaberry) le sacaría más votos al Partido Nacional que a Cabildo Abierto, que tiene un electorado bastante consolidado", manifestó el senador.



"Nos parece bueno que Bordaberry desembarque nuevamente en la política porque es una figura importante", añadió. Ante la repregunta de si no lo toman como una estrategia para bajarle el perfil a su partido, respondió: "No, es que no le va a bajar el copete a Cabildo Abierto".