Postergar licencias: 23 empresas lo solicitaron al Ministerio de Trabajo

El 18 de diciembre el Parlamento aprobó con votos de la coalición de gobierno la ley que habilita a las empresas de determinados sectores de la actividad económica a “postergar -en todo o en parte- el goce de la licencia anual generada por los trabajadores durante el año 2019, hasta diciembre de 2021”. Ayer fue el primer día para que las empresas soliciten ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) esto para todos o algunos de sus empleados. Y el ministro Pablo Mieres informó a El País que 23 firmas ya presentaron sus solicitudes.

La ley establece que se podrá postergar licencias “en aquellos sectores de la actividad privada en los que, por razones fundadas, así lo autorice el MTSS”. Al respecto, Mieres había informado que pueden postergar las licencias las empresas de aquellos sectores “que sufrieron mayor afectación en el empleo”, en concreto “aquellos que en el Consejo Sectorial Tripartito se consideraron los más afectados y en los que se trabajará en más medidas”.



Se trata concretamente de cinco sectores: comercio; gastronomía y turismo (bares, restaurantes y hoteles); esparcimiento, tiempo libre y recreación; transporte y logística; y actividades sociales y culturales.

La aprobación de la ley el 18 de diciembre en el Senado generó críticas de parte de la oposición. El senador comunista Óscar Andrade dijo la ley implica un “enorme retroceso” que ofrece “cobertura legal a una práctica que fue ilegal”, en el caso de las empresas que no dieron licencia ni pagaron a sus trabajadores el salario vacacional.



En respuesta a esto, Mieres dijo a El País que “las decisiones que hayan tomado empresas sin un marco legislativo que las ampare no están dentro de la regularidad” y agregó que “algunas solicitaron permiso antes” de la aprobación de la ley para postergar las licencias, “pero apenas fueron una decena”.



El ministro explicó que la ley busca conservar puestos de trabajo. “Esto es, entre otras cosas, para que cuando los empleados vuelvan del seguro de paro, por ejemplo en el sector turístico, no se tengan que ir de licencia enseguida. Esto evita despidos”, sentenció.