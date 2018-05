Posición oficial por Venezuela desata ola de críticas opositoras

"Horrible", "espantosa" y "penosa" fueron algunos de los adjetivos con que los dirigentes de la oposición calificaron el contenido de la declaración de la Cancillería sobre la situación de Venezuela, tras el acto comicial del domingo 20. En la vereda de enfrente, legisladores y sectores del oficialismo y el Pit-Cnt, en votación dividida, la apoyaron.

Después del silencio inicial del gobierno uruguayo sobre la elección presidencial en Venezuela, ayer el Ejecutivo se expresó mediante un comunicado que publicó la Cancillería.

Allí, el gobierno señaló que "ha seguido con la mayor atención el proceso electoral en Venezuela, en el contexto de la difícil situación política, económica y social que atraviesa este país y tal como ha expresado reiteradamente, reafirma que la peor solución para el pueblo de Venezuela es profundizar su aislamiento internacional".

Agrega que "en forma consistente con la posición que nuestro país ha sostenido en los foros regionales institucionales, la elección del pasado domingo confirma la necesidad de un diálogo nacional amplio, inclusivo y respetuoso entre todos los actores políticos y sociales de Venezuela como la única herramienta viable para lograr la paz social, el ejercicio efectivo de la democracia, el respeto a los derechos humanos, la plena vigencia del estado de Derecho y la superación de la crisis económica y social que los aflige".

Críticas.

La oposición no tardo en reaccionar con fuertes acusaciones.

SENADOR DEL PARTIDO NACIONAL Luis Alberto Heber Para el senador nacionalista Luis Alberto Heber "las dictaduras deben ser aisladas. Esto es una dictadura y lo que hay que hacer es aislar a Maduro", dijo. "¿Al diálogo lo va a generar el presidente Vázquez?", preguntó. "A la dictadura la tenemos que encerrar, aislar para que haya apertura democrática. Eso es lo que se debe hacer con un gobierno dictatorial como el de Maduro", añadió Heber, que aclaró que "si fuera una dictadura de derecha diría lo mismo".

SENADOR DEL PARTIDO INDEPENDIENTE Pablo Mieres El senador y líder del Partido Independiente Pablo Mieres opinó que "la posición del gobierno es penosa, y nos da mucha vergüenza (...) No es digna de un país con la trayectoria internacional y la historia de un país como Uruguay, que sigue mirando para el costado", consideró el senador. Para él Uruguay "dilató un pronunciamiento que es de orden" porque en Venezuela "hace muchos años que se instaló un régimen autoritario y corrupto de la peor calaña y que merece la condena internacional. Todos los gobiernos democráticos han señalado con claridad que esto fue una farsa".

SENADOR DEL PARTIDO NACIONAL Luis Lacalle Pou El líder del sector Todos del Partido Nacional, el senador Luis Lacalle Pou opinó a través de su cuenta de Twitter: "No aclares que oscurece! El comunicado del gobierno uruguayo sobre la situación en Venezuela es la confirmación de lo que muchos venimos denunciando. Le deben mucho al régimen. Están atados de pies y manos", publicó.

Apoyos.

El Pit-Cnt emitió ayer un comunicado en el que reconoció el triunfo de Nicolás Maduro a instancias del secretario general de la central, el comunista Marcelo Abdala. Sin embargo, el apoyo al pronunciamiento distó de ser unánime. En la Mesa Representativa que abordó el punto ayer hubo una docena de abstenciones, porque la alianza conformada por los sindicatos estatales de COFE y el de la bebida, entre otros gremios, dejó claro que el tema la tomaba por sorpresa, porque no estaba en el orden del día y por lo tanto no tenía posición formada. Joselo López, referente de COFE, dijo a El País que la situación en Venezuela le merece "reparos" y señaló que "no se llegó a abrir la discusión". López dijo que el tema se puso sobre la mesa a instancias de Abdala (quien habitualmente defiende al gobierno venezolano). Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt y los dirigentes de la moderada "Articulación" (que conformaron este año una alianza con los comunistas) votó a favor de la resolución, pero dejó claro que le parecía que la central sindical debía dar más adelante un debate profundo sobre el asunto.

El lunes el Partido Comunista había dado su apoyo a Venezuela y ayer también lo hizo, a través de comunicado, el MLN-Tupamaros. "Llamamos a las organizaciones políticas y sociales del continente a rodear al gobierno legítimamente electo, haciendo los esfuerzos necesarios para que tanto la hermana República Bolivariana de Venezuela, como nuestra América toda, se constituyan como zonas de paz con democracias fortalecidas al servicio del bienestar de nuestros pueblos", expresó el sector.

El diputado del MPP, Daniel Caggiani, publicó en Twitter: "La peor solución es sumarse a los planteos del Gobierno de Trump, la hinchada del Grupo de Lima y nuestra Derecha Nacional que aplauden con las orejas y pregonan la intervención y el aislacionismo. Diálogo nacional, amplio e inclusivo entre Gobierno y oposición".