De Posadas pide ir hacia un liberalismo sensato

En medio de una inocultable "crisis de valores", el liberalismo, que no es infalible y que debe evitar los excesos del individualismo, puede ser una guía para afrontar los desafíos de la sociedad de hoy, sostiene Ignacio de Posadas, ex ministro de Economía durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle en su libro "En busca de un liberalismo perdido" que fue presentado ayer en la Universidad Católica por el director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Ernesto Talvi.

"A partir de la constatación de que hemos sido muy hábiles en criticar y en destruir y al final no hemos construido nada, el libro busca —no es física cuántica— apostar a que todos los lectores, a que todos los filósofos del día a día, repiensen esos sistemas de valores que fueron quedando por el camino. Y, a mi juicio, el que tiene realmente validez es el liberalismo, no cualquier liberalismo", explicó. El liberalismo no exalta al individuo "egoísta e iluminado que desemboca en el individualismo por el cual es criticada esa corriente de pensamiento", advirtió. "La idea atrás del libro es volver a repensar aquello que en definitiva es tanto más sensato y tanto más afín a la realidad que todas las construcciones extrañas que hemos ido armando por el camino, dejando por el camino y que nos traen hoy a esta realidad descripta por el director (Mario) Layera de anomia", señaló en referencia a las recientes declaraciones del director nacional de Policía que habló de la brecha social que genera el delito.

"Es un libro que busca tener un contenido académico pero no en función de elucubrar sobre el sexo de los ángeles, sino en función de volver a repensar nuestras vidas en función de códigos filosóficos, prácticos, sensatos y valiosos", señaló.

Talvi destacó que de Posadas plantea que el liberalismo no es indivisible y debe ser al mismo tiempo político y económico pero que admite que el mercado no iguala por lo que es necesario actuar para subsanar injusticias. Agregó que el libro es oportuno porque el liberalismo no está en un buen momento por el avance de populismos y autoritarismos.