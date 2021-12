Porzecanski: “Este año es curioso: aprueban a Lacalle Pou y se recupera el Frente Amplio”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A escasos días de fin de año, el sociólogo Rafael Porzecanski ve fortalecida la imagen del gobierno y de la oposición. De ahí que el resultado del referéndum contra 135 artículos de la LUC, previsto para el 27 de marzo próximo, podría ser un punto de inflexión de cara a las elecciones de 2024.



-¿Cómo llega el gobierno al cierre de 2021?



-El balance para el gobierno es favorable. Hablamos de niveles de aprobación claramente superiores a los de desaprobación. Tanto en comparación con otros países, como hacia el pasado uruguayo, el gobierno sale bien parado. Luis Lacalle Pou es el presidente de un partido fundacional con mejores registros al cabo de dos años. Está en niveles que se podrían considerar cercanos, más allá de los matices, a la primera gestión de Vázquez o a la de Mujica. Si lo comparamos con presidentes de otros países de la región, hay un caso de medio término como Andrés Manuel López Obrador, que está hoy distanciado; pero después tenemos un panorama de presidentes que, incluso con asunciones más recientes, pierden rápidamente el capital político y están lejos de los niveles de aprobación del gobierno uruguayo. Después de López Obrador, Lacalle Pou es el segundo líder con mejor aprobación, incluso entre los que están en luna de miel.

-Esa situación favorable, ¿se traslada a la coalición multicolor, o es obra y éxito del presidente?



-Uno podría decir que derrama en la imagen de la coalición. Obviamente es un presidente con una identidad partidaria muy clara. Entonces, primero que nada afecta la imagen del presidente y de las figuras de gobierno más fuertes. Pero derrama. El principal motivo de la aprobación de la gestión, que lleva incluso a que electores que no aprueban al gobierno digan ‘en esto sí’, es la pandemia. Este es el principal atributo positivo de la imagen del gobierno; lo sigue siendo hasta ahora, incluso en un clima pospandémico. Cuando se le dice a la gente: de lo que ha hecho el gobierno, ¿qué es lo que más le gusta? La respuesta mayoritaria es la gestión de la pandemia.



-¿Se puede afirmar que la aprobación que tiene hoy se debe a eso?



-Y sí. Hay un reconocimiento. Hipotetizando, se podría decir que con el paso del tiempo se le van a exigir más cosas, cosas diferentes. Ha sido un año muy particular. Por un lado está instalado un clima muy pospandémico, pero hace solo seis meses estábamos en medio de la gran ola de contagios y fallecimientos. Está fresco todavía el tema y eso está pesando para que la ciudadanía le dé buena aprobación. En alguna medida esto afecta a la coalición, por ejemplo, al ministro Daniel Salinas, que no es del Partido Nacional. Y el otro efecto derrame sobre la imagen del bloque se ve en la LUC: en la medida que el electorado oficialista mayoritariamente apoya la LUC, en que todo el bloque apoya la ley, en que todo el bloque aprobó en su momento la ley…



-El gobierno cierra el año con un balance que le “es favorable”. Por transitiva, ¿eso equivale a que la oposición no termina en forma positiva?



-Es un año curioso en ese sentido. Creo que este año 2021 fue de recuperación para el Frente Amplio. La relación entre bloques parece similar a la de 2019. Quiere decir que la aprobación de gobierno, donde hay una porción de frenteamplistas que sí aprueba el gobierno, no se ha traducido en una ampliación de esa brecha de 15 puntos que la coalición multicolor obtuvo en 2019. Este es un buen año para la oposición porque se propuso, junto con organizaciones aliadas, un objetivo ambicioso en el marco de la pandemia. El empuje final de las firmas ocurre en el contexto sanitario más complicado, y sin embargo se llega y se llega con luz. No son elecciones en las que uno pueda hacer lecturas político-partidarias, pero en el clima general lo ayudan los resultados en algunas elecciones sindicales o profesionales (BPS, docentes, SMU). Fueron todas elecciones favorables a la izquierda socio-política. Por último, cierra el año con un incremento de la votación respecto a 2016 en la elección interna. Y en cuanto a la construcción de liderazgos se ve que hay una renovación más fuerte rumbo a 2024, con dos líderes fuertes y con proyección, Yamandú Orsi y Carolina Cosse.

-¿Hay que sumar a Fernando Pereira?



-No hay que descartar. El tema de las internas es como dijo una vez Luis Alberto Lacalle Herrera: “en las actuales circunstancias”. Pereira ha mostrado un discurso decidido a jugar el partido de la presidencia del FA, pero las decisiones de los líderes son también las decisiones de sus apoyos, sus militantes, y de la opinión pública en general. No es un momento para descartar candidaturas. Cuando uno pregunta: ¿quién le gustaría que fuera el próximo presidente del Uruguay? Sin contar a Lacalle Pou, que no corre, el nivel de no respuesta es muy alto. En ese clima, uno ve que en la opinión pública posibles candidatos que empiecen a posicionarse con cierta ventaja respecto al resto son justamente Orsi y Cosse.



-¿A Cosse le juega a favor el hecho de ser mujer?



-Desde el argumento feminista, pero es un aspecto más relevante para la interna frenteamplista que para el resto de los partidos. Puede serlo todavía más en un sector más ideologizado que la media frenteamplista, como puede ser el que vota en una interna. Sin duda sería un elemento de más peso al interior de un electorado femenino, que al de un electorado masculino. Después, hay afinidades personales: la identificación con el líder es muy importante. Y una advertencia: hasta ahora, los sectores frenteamplistas que han buscado identificarse muy fuertemente con la bandera feminista como principal causa, no han tenido una muy buena votación. Pero en el electorado que ha ido a votar a las internas crece la idea de que en algún momento el FA presente una candidatura femenina a la presidencia con chance real de ser la primera presidenta de Uruguay.



-¿El referéndum por la LUC será un punto de inflexión en cómo vienen evolucionando gobierno y oposición?



-Se pueden pensar cuatro escenarios. El primero es una victoria holgada en favor de los promotores de la ley. En ese caso hay un espaldarazo grande al gobierno, a la coalición en su conjunto, y un empuje rumbo a la profundización de reformas y una inyección anímica para 2024.



-¿Qué sería una victoria holgada?



-Diría que de 10 puntos en adelante.



-¿Segundo escenario?



-Una victoria más ajustada a favor de los promotores de la ley. En ese caso, el mensaje podría ser de cierto congelamiento respecto a 2019. Es decir, ‘aquí no ha pasado mucho’. Se mantienen los grandes bloques en esta suerte de balotaje de medio término, y la señal podría ser que hay una victoria del oficialismo pero que el bloque de izquierda queda, de alguna forma, con la expectativa de que la cosa podría cambiar en la elección presidencial. Es el escenario que podría generar más incertidumbre de todos. El tercer escenario es la victoria por poco margen de quienes quieren derogar la ley. Y el cuarto es que esa victoria sea por amplio margen. En esos casos el gran perdedor sería el gobierno. Hay un efecto anímico, porque los promotores de la ley hoy tienen la ventaja, y, desde lo programático, el gobierno perdería buena parte del corazón de su buque insignia.

-De ganar el “Sí” a la reforma, ¿avizora que algunos integrantes de la coalición se desmarquen del gobierno?



-Es una posibilidad. Ya sucedió. Para los socios menores de la coalición siempre es difícil la diferenciación y la unión con el socio mayoritario. Si hay una ruptura fuerte, se debilita la imagen del bloque en su conjunto. En ese sentido, la elección de 2019 dejó un mensaje: la fidelización del bloque fue la más baja desde que los partidos fundacionales se alinean para el balotaje. Cuanto más deteriorás la imagen del bloque, más dificultades tendrás luego para el ciclo electoral. Pero, por otro lado, si no te diferenciás de los socios corrés riesgo de que la gente diga: “para qué las copias si puedo elegir el original”.



-En ese sentido, ¿la coalición sorteó con éxito una eventual ruptura?



-Al gobierno lo ha acompañado una buena imagen. La coalición es consciente del riesgo de debilitar la imagen del bloque. Saben que si quieren como bloque volver a ganar es probable que necesiten una mayor fidelización. No hay grandes variaciones en los grandes temas.

-El argentino Javier Milei invitó a “rugir” contra la “casta política” en Uruguay. ¿Hay lugar para un Milei en la política uruguaya?



-Los liderazgos que plantean una sociedad dividida esencialmente entre una élite corrupta y un pueblo perjudicado han sido históricamente débiles en Uruguay. Ese tipo de discurso binario constituye el mínimo denominador común del populismo en su acepción política (dejo por fuera la noción de populismo económico que es harina de otro costal). Una de las claves para entender la consolidación del “populismo por derecha” (una noción acuñada originalmente por Rothbard, uno de los pensadores favoritos de Milei) son los problemas de posicionamiento de los partidos establecidos de centro o centro-derecha, muchas veces derivados de sus debilidades de gestión (la consolidación de Kast en Chile en medio de un piso muy bajo de aprobación de Piñera es otro buen ejemplo). Uruguay obviamente tiene que seguir de cerca estos procesos pues suele ser permeado por lo que sucede en el vecindario. Sin embargo, el posicionamiento muy favorable del gobierno entre su electorado y la diversidad de oferta que tiene la coalición multicolor en su conjunto, están por ahora restringiendo fuertemente las oportunidades para el surgimiento de liderazgos “anti-casta” por derecha como el que Milei plantea.



-¿Qué rol podría jugar Un Solo Uruguay tras el triunfo para la representación empresarial en el BPS?



-Los movimientos ruralistas tienen una influencia relevante en la historia política de Uruguay. En ese sentido, podría ser un actor relevante a futuro.



-¿Dentro del Partido Nacional?



-En cualquier partido. También hay afinidades con Cabildo Abierto. Lo que sucede es que el agro tiene un peso económico, pero también simbólico.