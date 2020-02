Ponce de León sobre prejuicios: "Somos lo que somos, no andamos con una careta puesta"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lorena Ponce de León, futura primera dama, se refirió a los prejuicios que ella y su familia viven en redes sociales y/o en las parodias del Carnaval por vivir en un barrio privado o su presentación personal.

"En realidad nosotros somos lo que somos, no andamos con una careta puesta tratando de ser algo que no", dijo en diálogo con Telemundo.

La esposa de Luis Lacalle Pou señaló que ahora "tendrán la oportunidad de conocernos" y pidió: "Cuando tengan ese estereotipo así, muy marcado, o que estén pensando que somos de una manera, les digo que se acerquen, nos conozcan y después que nos juzguen".

"Loli", como la apodan, volvió a insistir en que tendrá un rol activo durante el próximo gobierno.

"Desde el momento en que le toca estar a Luis primero en la fila, y yo al lado de él, me parece que tengo mucho para hacer. Yo soy una persona super enérgica, somos jóvenes, tengo mucho para dar. Veo ese foco en el que yo puedo trabajar y me parece que puedo sumar. Me voy a meter 100%. Yo no hago las cosas a medias", explicó.

"Ese es el gran desafío nuestro, dar lo mejor de nosotros. Me pongo en nosotros porque soy parte del equipo, si bien no tengo ningún cargo electivo estoy al lado de alguien que sí lo tiene y me siento parte, yo y mis hijos. Los cinco vamos a dar lo mejor de nosotros estos cinco años (...) Yo siempre digo que cuando nosotros abrimos la puerta de la casa y salimos, estamos al servicio. Y durante estos cinco años vamos a estar al servicio. Está asumido que estamos para eso", agregó.

Su miedo para lo que se viene

Ponce de León reconoció que pensando en el próximo período "la separación familiar es un poco" lo que le genera "miedo".



"En el sentido de que el trabajo no te consuma o la devoción por hacer las cosas bien. Eso es lo único que no sé si lo vamos a poder sostener tanto. Los chiquilines van creciendo, hoy en día los temas de los teléfonos y las pantallas es un llamado muy fuerte para los adolescentes y me gustaría que eso no pase, no perder el contacto que nosotros y que sigamos siendo el equipo que digo que somos", subrayó.