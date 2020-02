Politólogos ven pocas chances de que la coalición gane la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De empresaria y economista que explica en forma didáctica temas áridos en televisión a una impensada candidata a intendenta que, con el apoyo de cinco partidos detrás, intentará recuperar el gobierno de Montevideo tras 30 años de gestión del Frente Amplio. Laura Raffo viene de una familia con tradición política pero tiene cierto perfil de outsider y la visibilidad que da la tele. Deberá competir contra tres candidatos fuertes de la izquierda y hacer una adaptación rápida al mundo de la política. Es una jugada arriesgada en una campaña muy corta: poco más de tres meses.

¿La coalición tiene chances reales de ganar o al menos de competir en forma seria? Los analistas políticos advierten que hay más preguntas que respuestas, pero que un triunfo de la coalición el próximo domingo 10 de mayo es un escenario más que improbable.



“Imposible no hay nada”, dijo Mariana Pomiés, directora de Cifra. Pero después aclaró: “Es muy difícil que gane porque además no hay una campaña atrás”. La frase de Pomiés no es una crítica a Raffo, sino a algo recurrente en la oposición en la capital: la ausencia de un plan a largo plazo, más allá del interés por desplazar a la izquierda del poder. “No se han preocupado por construir un proyecto serio y alternativo en Montevideo. Eso se genera trabajando como hizo (Luis) Lacalle Pou en estos cinco años. Pero hay improvisación”, opinó. El próximo paso para la coalición, a su juicio, debe ser armar un plan de gobierno “que le dé seriedad a la competencia”.

Pomiés resumió todo el proceso de esta manera: “Se manejaron nombres muy diversos y no buscaban el perfil del intendente, si uno que todos aceptaron. Fueron de un periodista a un militar o una economista. No había un patrón”.

Su colega Eduardo Bottinelli de la consultora Factum afirmó que, ya antes de la danza de nombres, la oposición tenía pocas posibilidades: “Es muy difícil que el Frente, con una competencia interna fuerte, pierda la intendencia”. Y sostuvo que seguramente a Raffo “le toque pagar algún costo que no es responsabilidad de ella” debido a que la coalición “no tuvo un plan para Montevideo, salvo evitar que el Frente retenga la intendencia y eso es una debilidad como proyecto político”. Además, “la forma en que se procesó la discusión fue desprolija, anteponiendo nombres sin proyecto”, indicó.

Rafael Porzecanski, director de Opinión Pública de Opción Consultores, recordó que el Frente Amplio votó por encima del 50% en el balotaje en Montevideo y muy cerca del 50% en primera vuelta. “Y pone en cancha al candidato presidencial, que apuesta a la reelección, eso casi siempre da un empujón”.

Laura Raffo, candidata a la Intendencia de Montevideo por la coalición multicolor. Foto: Archivo El País

¿La candidatura de Raffo puede sorprender? Jorge Lanzaro, profesor de Ciencia Política, dijo que la economista “tiene condiciones” pero todo dependerá de en qué medida la candidata, el equipo que la secunda y los dirigentes de la coalición hagan una campaña “más o menos competitiva”.

Para Pomiés, “la culpa no es del chancho, sino del que le rasca el lomo”. Por eso, argumentó: “La eligieron sabiendo que no tiene experiencia política ni de gestión. Ella lo que tiene es su fortaleza y capital construido, la televisión la puede ayudar”



Porzecanski lo planteó así: “Raffo tiene una exitosa trayectoria como empresaria y comunicadora, pero no como política. Puede hacer una adaptación rápida y exitosa, pero el juego de la política partidaria requiere habilidades que no están testeadas en la candidata”.

Óscar Bottinelli, también de Factum, dijo ayer en una entrevista en radio Carve que hubo claros “errores de diagnóstico” a la hora de elegir la candidatura y sostuvo que deberían haber presentado tres candidatos, entre ellas al líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos: “La candidatura de Manini era una mala noticia para el Frente porque le retenía a la coalición un conjunto de votos que en octubre votaron a Cabildo Abierto, en 2014 habían votado al Frente y en noviembre volvieron a votar al Frente”.

Apoyo del Partido Colorado.

La Convención Departamental del Partido Colorado aprobó anoche por aplastante mayoría apoyar a Raffo como candidata única por la coalición. Hubo 112 votos a favor, tres en contra y una abstención. Por otro lado, se resolvió ir en bloque por los municipios. En tal sentido, se instaló una mesa con unas papeletas donde cada convencional debió dejar sus datos para ser llamados por el partido a la campaña local.



El abogado Andrés Ojeda -quien ayer fue anunciado como el primer suplente de Raffo- dijo a El País que no va a ser un suplente testimonial. “Nos van a ver peleando esta elección”, afirmó. “Esta es la misma dicotomía que en el balotaje de noviembre: más de lo mismo o cambio. Y la coalición está demostrando más unidad que el Frente. Otra que programa único, tenemos candidatura única”, destacó. Durante su discurso ante la convención, llamó a terminar con el “mito ridículo” de que el Frente Amplio “es invencible en Montevideo”.