"Para denunciar a otros, la Jutep es confiable" pero para los de un mismo partido, "cero"

El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, afirmó que en los partidos políticos existe un "notorio interés" en que el organismo no pueda controlarlos.

Esta conclusión llega luego de que la Cámara de Diputados desestimó los artículos propuestos por la Jutep para la Rendición de Cuentas, los cuales no suponían un aumento del gasto para el Estado.



En declaraciones al semanario Búsqueda, Gil Iribarne sostuvo que "no se puede entender, no hay explicación razonable para que no fueran aprobados los artículos sin costo, algunos de los cuales implicaban ahorros para el Estado, ninguno de los cuales había sido observado por instancias técnicas y ninguno de los cuales estaba fuera de la temática de la Rendición de Cuentas".



Por este motivo es que "la lamentable conclusión para nosotros es que se manifiesta un notorio interés porque la Jutep no se fortalezca y no pueda efectuar los controles que debe efectuar".

RELACIONADAS Denuncian a Alcántara por estafa con cheques By EL PAIS Denuncian a Alcántara por estafa con cheques Denuncian a Alcántara por estafa con cheques Piden a la Jutep investigar vínculo de Alonso y Beraca By EL PAIS Piden a la Jutep investigar vínculo de Alonso y Beraca Piden a la Jutep investigar vínculo de Alonso y Beraca Jutep no tiene pruebas para investigar a Jorge Vázquez; "solo son trascendidos de prensa" By Irene Nuñez Jutep no tiene pruebas para investigar a Jorge Vázquez; "solo son trascendidos de prensa" Jutep no tiene pruebas para investigar a Jorge Vázquez; "solo son trascendidos de prensa"

El mensaje que dieron los diputados es que "el sistema político, más allá de las declaraciones fáciles, no tiene interés en fortalecer el combate a la corrupción", señaló el jerarca.



De todos modos, Gil Iribarne anunció que la Jutep seguirá haciendo "que los corruptos se preocupen, al menos hasta donde podamos" y que "los que no son corruptos no queden en la misma bolsa".



"Nos llama la atención", continuó Gil Iribarne, "que a la hora de denunciar a otros la Jutep es confiable, se viene, se busca que respalde las denuncias y saque las resoluciones sobre los integrantes de otras colectividades políticas", pero "a la hora de generar recursos para la Jutep, cero; a la hora de fortalecer a la Jutep sin costo, cero. Y a la hora de tomar en serio las resoluciones de la Jutep sobre sus respectivos correligionarios, también cero".



"Servimos para juzgar a otros, pero no a los míos. Y, coherentemente con eso, a la hora de apoyarte, no te apoyo", relató el presidente de la Jutep a Búsqueda.



En este sentido, mencionó que la falta de apoyo está asociada con "los escasos avances que han tenido los más de 15 proyectos de ley que tienen que ver directamente con el tema del combate a la corrupción".



Consultado sobre si la decisión de desestimar su propuesta en Diputados se debe a algún tipo de presión para que dejen de trabajar, Gil Iribarne respondió que "si es una forma de presión, está condenada al fracaso" ya que "este directorio va a seguir haciendo lo que viene haciendo porque entiende que para eso está acá". "Se declara mucho contrá la corrupción, pero se hace poco", añadió.