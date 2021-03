Polémica en el Mides: sindicatos rechazan "despido sin explicación" de funcionarias mujeres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (Utmides) denuncia desde la semana pasada el “despido sin explicación” de tres funcionarias del organismo.

“Casi la totalidad de las personas despedidas por la administración actual están vinculadas a la prevención de la violencia basada en género, a la política de género y a la política de cuidados. En vísperas de otro 8 de marzo, nos preguntamos, ¿dónde queda la política de género para este gobierno?”, sostiene el sindicato en el comunicado publicado en sus redes sociales.



Según Lucía Labuonara, secretaria general de Utmides, los despidos de febrero se suman a los de otras 17 trabajadoras durante el año pasado.

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social aseguraron que en todos los casos se trató de una no renovación de contrato, no de despidos. De todas maneras, Labuonara cree que “siguen siendo despidos, más allá de la formalidad”.



El sindicato aseguró que ayer en la mañana estaba prevista una audiencia en el Ministerio de Trabajo para discutir el asunto y el Ministerio de Desarrollo Social no se presentó.



Según el Mides, la única citación recibida tiene fecha para el próximo martes 9 de marzo.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), José Lorenzo López, dijo que allí hay una “gran preocupación por lo que está pasando” en el Mides. Además, sostuvo que “es llamativo” que en los últimos meses el ministerio haya “aumentado su plantilla de funcionarios por otras vías, desde pases en comisión hasta contratos directos” de los cuales “no se conocen muy bien sus orígenes”.

El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, fue cuestionado sobre este tema el pasado jueves cuando compareció ante la Cámara de Diputados. Allí manifestó que actualmente hay 77 pases en comisión entrantes y 23 salientes.



La diputada del Frente Amplio Micaela Melgar compartió el lunes en su cuenta de Twitter un mensaje destinado a Bartol: “No puedo entender por qué decidiste bajar del barco a trabajadores y trabajadoras del Mides echándolos en este contexto con lo que eso implica en las políticas sociales”, escribió.



Sin embargo, la diputada prefirió no hacer declaraciones sobre este asunto a El País.



En noviembre de 2020 COFE se manifestó por “pérdida salarial, privatizaciones y tercerizaciones” en la puerta del Mides.