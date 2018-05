La creación de una agrupación llamada "La Atchugarry" hace pocos días generó polémica en la interna del Partido Colorado, a raíz de la utilización del nombre del exministro de Economía, Alejandro Atchugarry.

La agrupación, que pertenece al sector del senador José Amorín Batlle, está integrada por el exdiputado Aníbal Gloodtdofsky, la exedila de Montevideo Consuelo Pérez y dirigentes del Bloque Reformista Universitario en Marcha (BRUM) de la Facultad de Derecho, como Ramiro Tafernaberry y Gerardo Tapie, entre otros. Ayer hizo su primera aparición pública, recorriendo el barrio Maroñas.

Estuvimos recorriendo Maroñas y alrededores, escuchando a vecinos de la zona que nos cuentan sus historias y los problemas del hoy. pic.twitter.com/Rsp0zEfRSD — La Atchugarry (@La_Atchugarry) 21 de mayo de 2018

Pero el nombre de la agrupación no le cayó bien a Gastón Atchugarry, hijo de Alejandro Atchugarry, quien se quejó de la utilización de su apellido por "rédito político". En su cuenta de Twitter, Gastón manifestó que su padre, que falleció en febrero de 2017 a los 64 años, "se retiró de la actividad política y nunca más se pronunció a favor de ningún sector a pesar de sentirse profundamente colorado". Además, denunció que "La Atchugarry" ignoró el pedido de la familia "de respetar la voluntad de mi padre a pesar de decirnos que tenían otro nombre registrado".



"Es muy triste que el rédito político haya sido más importante que la voluntad de mi padre y la empatía hacia sus hijos a tan poco tiempo del fallecimiento", añadió.

Es muy triste que el rédito político haya sido más importante que la voluntad de mi padre y la empatía hacia sus hijos a tan poco tiempo del fallecimiento. — Gastón Atchugarry (@churi7) 21 de mayo de 2018

El reclamo de Gastón Atchugarry fue apoyado por Victoria Pasquet, hija del diputado Ope Pasquet, e integrante del BRUM junto a Tafernaberry y Tapie. "Toda mi solidaridad Gastón. Increíble la falta de humanidad y de empatía. Quedó gigante el apellido", le respondió.

Toda mi solidaridad Gastón. Increíble la falta de humanidad y de empatía. Quedó gigante el apellido... te mando un abrazo. — Victoria Pasquet (@VPasquet) 22 de mayo de 2018

También el expresidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) Colorado, Max Sapolinsky, manifestó su apoyó al hijo de Atchugarry: "Es muy triste que el oportunismo prime sobre los principios básicos. Aunque no existan impedimentos jurídicos, los responsables debieran tener la mínima sensibilidad para no aprovecharse del nombre de quien justamente era totalmente ajeno a estos procedimientos".

Es muy triste que el oportunismo prime sobre los principios básicos. Aunque no existan impedimentos jurídicos, los responsables debieran tener la mínima sensibilidad para no aprovecharse del nombre de quien justamente era totalmente ajeno a estos procedimientos — Max Sapolinski (@MaxSapolinski) 22 de mayo de 2018

Consultado por El País, el senador Amorín dijo que se enteró de la polémica esta mañana a través de los comentarios en redes sociales. "Lo que ocurrió siempre en el partido es que cuando fallecía alguna personalidad de la talla de Alejandro, había agrupaciones que ponían su nombre como forma de honrarlos", señaló. Pero "no tenía claro hasta ahora que la familia de Alejandro pretendía que su nombre no se use, así que voy a hablar con los muchachos de la agrupación".



Consultado por El País sobre si pedirá a la agrupación que cambien el nombre, Amorín respondió que va a "hablar con ellos para ver cómo fue todo el tema para que este no genere un problema", y añadió que está "seguro" de que "la intención de ellos fue homenajear a Alejandro".

"Lo peor que uno puede hacer es entrar en la polémica chica. En el fondo se trata de una mala interpretación de cualquiera de los dos, esto es un homenaje a Alejandro", manifestó el legislador colorado.



Amorín sostuvo que "nadie vota por cómo se llama la agrupación" y que a Atchugarry "lo representan todos los colorados y batllistas, todos los que trabajamos al lado de él, nos sentimos parte de él".