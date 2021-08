Tras polémica, se eliminó prohibición de tatuajes a postulantes a policías

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se resolvió este jueves que ya no será un impedimento tener tatuajes para poder concursar en los distintos llamados para ingresar a la Policía Nacional. Así lo indica un comunicado firmado por el comisario general Efraín Abreu, encargado de la Dirección Nacional de la Educación Policial.

El Ministerio del Interior impedía que los postulantes tengan tatuajes. El viernes, se abrió un llamado para ocupar 1.000 cargos en jefaturas de Policía del interior y en la Dirección Nacional de la Guardia Republicana. Se generó polémica porque no podían tener tatuajes que “por su tamaño, ubicación o simbolismo alteren la presentación personal, la sobriedad o el adecuado porte de los uniformes”.



El miércoles, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, consideró que la regla “tendría que tener sus modificaciones”. “Me parece que hay que revisar la disposición para que esté encuadrada en lo lógico”, afirmó.



“Una cosa es el tatuaje que pueda identificar mañana a un policía, en una mano, la cara o el cuello y que puede ser riesgoso para él. Y otra muy distinta es que tenga un tatuaje en otra parte del cuerpo que no está a la vista. No puede haber un criterio similar”, afirmó Heber en rueda de prensa.



Resolución emitida este jueves, que habilita tatuajes a postulantes a policías.

Patricia Rodríguez, presidenta del sindicato policial, había dicho a El País que la prohibición es solo para el ingreso y que "después los policías se pueden hacer tatuajes”. “No se entiende mucho el criterio”, señaló.



“Es más, debe haber más del 60% de la Policía que tiene tatuajes”, afirmó.



Este jueves, tras conocerse la resolución de que se quita este impedimento, Rodríguez agradeció al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por "reconsiderar el tema de los tatuajes, muchos jóvenes y sus familias felices".