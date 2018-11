Polémica por dichos de Núñez sobre armas

Los comentarios fueron realizados en el marco de una charla en el Observatorio Luz Ibarburu, bajo el título "El factor militar", que fue organizado por el programa periodístico Mañanas Activas, de Radioactiva FM.

"No es casualidad que la Reserva (del Ejército) en nuestro país sea tan pequeña. No es casualidad que no se haya democratizado el uso de tácticas militares y las armas. No con la lógica de la doctrina militar que hoy domina, pero nos interesaría la democratización del uso de armas para el pueblo, en el entendido de que eso equilibra las fuerzas", aseguró.

Ese fragmento se viralizó en Twitter, donde el diputado fue objeto de críticas de parte de dirigentes de la oposición. Consultado por Montevideo Portal, Núñez consideró un "disparate" interpretar que sus dichos apuntaban a la "creación de un ejército popular".

"Yo hablaba de la democratización del conocimiento de lo militar", sostuvo el diputado, señalando que es la forma de "evitar monopolios y generar contrapesos pensando en sectores antidemocráticos que han demostrado no tener reparos en atropellar al pueblo uruguayo", subrayó.

Críticas.

Núñez dijo en la charla que a las Fuerzas Armadas se las intenta presentar como colaboradoras de la sociedad, tal como se hace en Estados Unidos. "No está mal que colaboren, el tema es que no pueden ser los únicos: ¿Por qué no apelar a la solidaridad de los trabajadores y trabajadoras? Siempre que hay un peso, hay que generar contrapeso", opinó el legislador.

Núñez dijo que si bien la propuesta del senador Jorge Larrañaga (para que militares hagan patrullaje) pone a todos "los pelos de punta", la Policía "ya está militarizada". "La Republicana es una Policía militar, las tácticas que utilizan son militares", acotó.