Polémica entre blancos por tiempos de candidaturas de cara a las elecciones de 2024

Si hay algo que hoy por hoy preocupa y es tema de conversaciones entre los dirigentes del Partido Nacional -desde el más alto nivel hasta el plano de la militancia- es el “tema de las candidaturas”, una frase prácticamente hecha. O sea: quiénes son los nombres que pueden proyectarse como eventuales presidenciables en 2024, año que todo el oficialismo -y ni que hablar la oposición- tiene fijado en el calendario, pero sobre todo los nacionalistas, que ya tienen internalizado que el actual líder indiscutido del partido, el presidente Luis Lacalle Pou, no podrá competir por la reelección.

El asunto, sobre el cual no hay consenso en el partido de gobierno -algo por demás frecuente en los nacionalistas- es si ya es hora o no de hablar de nombres. Y eso desvela a unos y otros, en un sentido o en otro. Porque algunos entienden que no se puede dejar pasar el tiempo y que se llegue a 2023 sin que estén bien definidas las principales figuras. Y otros declaran públicamente que distraerse en campaña electoral en tiempos en los que el oficialismo tiene que enfocarse en gobernar es un grave error, aunque por lo bajo alienten que el asunto esté arriba de la mesa y promuevan a sus propios candidatos.

Así de contradictorio es hoy el panorama nacionalista.



Ayer, por ejemplo, en el congreso del Espacio 40, los discursos del ministro de Defensa Javier García y del senador Sebastián Da Silva terminaron apelando a lo mismo: que es tiempo de gobernar. “Hay que tener muy clara la división entre los tiempos electorales y los tiempos políticos”, afirmó García, antes de contar que en la reunión que tuvo con el presidente días atrás en la residencia de Anchorena -en la que también estuvo el ministro Luis Alberto Heber- hablaron de que lo que tiene el gobierno por delante es “un tiempo político”, en el sentido de gestión.



Da Silva fue directo: “Hoy hablar de candidaturas es hacerle el caldo gordo al Frente Amplio”.



“Les quiero decir algo que siento en lo profundo del corazón -dijo también, en otro momento de su discurso, el ministro de Defensa a los congresales-: el Partido Nacional podrá tener uno, dos, 200 o 300 candidatos, pero si no hay un gobierno que cumpla con sus compromisos y que tenga una buena gestión, nadie será presidente por el Partido Nacional”.

Sin “casete”

El congreso del grupo liderado por García tiene lugar luego de una semana particular, en cuyo inicio el partido tuvo un Directorio ampliado en el que se analizaron los puntos fuertes y débiles de los blancos, la coalición y el gobierno en lo que queda del mandato, y en donde -entre tantas cosas- se conversó acerca de la proyección de Álvaro Delgado para 2024.



Y eso, a su vez, pocas horas luego de que la excandidata a intendenta de Montevideo, Laura Raffo, admitiera a El País que es consciente -y estaba a gusto con ello- que su nombre “suena” para 2024, lo cual además fue respaldado explícitamente desde el Herrerismo el fin de semana. Porque el diputado Juan Rodríguez aseguró en diálogo con Subrayado que “por supuesto” que el nombre de la presidenta de la Departamental genera “un enorme atractivo” entre muchos dirigentes. “Si Laura entiende que es el camino que debe transitar (...) no solamente en lo personal, sino también en lo político, seguramente sea parte en las definiciones” electorales, aseguró el diputado.



Por eso de algún modo la respuesta de García y Da Silva, en un auditorio en el que estaban presentes tanto Delgado como Raffo, además del presidente del Directorio, Pablo Iturralde. Este último, por su parte, entiende que “lo ideal” sería que los blancos recién empiecen a discutir los nombres después de la Semana de Turismo del año que viene. “Las candidaturas siempre dividen y ahora necesitamos estar unidos para gobernar”, señaló Iturralde, quien también remarcó que “si el partido no hace una gran gestión” cuando no hay pandemia ni referéndum de por medio -y cuando sí están en el horizonte grandes reformas, como la educativa y la previsional- “no ganará nadie”.



La visión de Rodríguez, en cambio, es distinta, pero no porque no comparta que haya “tiempos para hablar de candidatura”, sino porque al mismo tiempo -comentó a El País- debe evitarse “que el gobierno trague al partido”, para lo cual hace falta “demostrar que hay compañeros dispuestos a asumir responsabilidades”. “Es muy fácil ponerse el casete. Y ampararse en la excusa de que no es momento de hablar de candidatos es también subestimar a la gente, porque en cada acción se piensa políticamente”, concluyó.

Gandini a Raffo: “Es una cosa u otra”

Laura Raffo junto a Jorge Gandini. Foto: Fernando Ponzetto - Archivo El País

Capítulo aparte merece la postura sobre este tema que tiene Jorge Gandini, líder de Por la Patria, sector que tiene tres lugares en el Directorio del Partido Nacional. Desde ese lugar, el senador dijo a El País que le parece oportuno no participar de “las opiniones” cruzadas sobre tiempos electorales que están surgiendo en el sector Todos, pero que sí tiene algo para decir sobre la pretensión de Laura Raffo de proyectarse para 2024.



“Me preocupa que no sea clara y enfática en la definición de su rumbo” político, dijo el senador. Porque si el proyecto de ser nuevamente candidata a Montevideo por la coalición sigue en pie, “no puede participar de la interna blanca”, advirtió Gandini. “Por primera vez el partido tomó un camino muy claro y definido de respaldo a una candidata cinco años antes y ese camino es incompatible con cualquier otra candidatura”, indicó.