Kechichian pidió a operadores turísticos un "esfuerzo" para alargar la temporada

En la tarde de este lunes se reunieron el intendente de Maldonado, Enrique Antía y la ministra de Turismo, Liliam Kechichian, junto con la Asociación de Supermercados para tratar el tema del aumento de precios en la temporada, una polémica que se instala cada verano.



Durante el encuentro, que fue llevado a cabo en la sede del ministerio, los representantes de la Asociación de Supermercados indicaron que efectivamente existe una diferencia de precios en el este con respecto a Montevideo de entre el 10% y el 15%, informó en un comunicado la Intendencia de Maldonado.



En base a este incremento en el costo de los productos se habló sobre la posibilidad de promocionar una canasta de entre 100 y 200 artículos con el objetivo de dar buenas "señales al turista", ya que no existe un control de precios en el país, agregó la comuna.



El dirigente de la gremial de supermercados, Daniel Menéndez, indicó a El País que la ministra "también se reunió con gente de hotelería, gente de la gastronomía y de supermercados" para tratar de lograr "un beneficio para los turistas que vienen a partir del 1° de febrero".



"Nosotros (supermercadistas) nos vamos a sumar a esa campaña y vamos a hacer un esfuerzo en algunos productos, que en tres o cuatro días veremos cuáles son", indicó, y explicó que esta iniciativa deberá ser consultada con los dueños de los supermercados.



"Vamos a hacer una canasta turística y trataremos de hacer un esfuerzo, porque no es fácil, para que se pueda extender la temporada y que no se termine ahora", agregó.

Esta no es la primera reunión que tiene lugar entre Kechichian y el intendente de Maldonado. En la última oportunidad, ocurrida la semana pasada, la ministra indicó que ya se recibieron varias quejas con respecto a situaciones ocurridas en Punta del Este en relación a algunos precios.