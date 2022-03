Fernando Pereira se presentó al debate en Rocha y argumentó solo pese a la puesta "en pausa" de Umpiérrez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Frente Amplio Fernando Pereira se presentó este viernes al debate sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC) organizado por La Guillotina (radio Acuario) en Rocha, pese a que su oponente, el intendente de Rocha Alejo Umpiérrez, había dicho días atrás que lo ponía “en pausa”.

Así, Pereira debatió solo, en bloques definidos sobre distintos temas de la LUC, con preguntas por parte del moderador Rodrigo Tisnes.

El intendente de Rocha le había confirmado el debate a Pereira, pero lo puso en “modo pausa” días atrás a raíz de la decisión del presidente frenteamplista de no debatir con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Ante esto, Pereira afirmó que se iba a presentar al debate de todas formas.



“Yo no estaba dispuesto después de que di la palabra para venir a debatir, a dejar de hacerlo porque la otra parte no viniera”, explicó Pereira este viernes en el encuentro. “En todo caso, la otra parte tendrá que responder a la sociedad por qué no quiso intercambiar opiniones con alguien que nunca le faltó el respeto”, apuntó.

Además, lamentó que Umpiérrez haya tomado la posición de no debatir y enfatizó que “hubiera sido interesante para la sociedad uruguaya un intercambio entre el presidente del Frente Amplio y algún miembro del Partido Nacional, que fueron los impulsores de la LUC”. “Pero esto no ha podido ser”, comentó.



“El intercambio de ideas es lo que enriquece a una sociedad”, manifestó Pereira, y añadió: “Que la otra idea no esté presente hoy no es doloroso para mí, es doloroso para la sociedad uruguaya y para los medios del interior, que me consta todo el esfuerzo que hacen para poder organizar un debate de este tipo”.



A su vez, señaló: “Estamos confiados de que la verdad se abre camino cuando los argumentos ajenos son pobres”.