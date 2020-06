Un 63% de la población aprueba la gestión de Luis Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 1° de marzo asumió el gobierno de Luis Lacalle Pou y un 63% aprueba su gestión, según una encuesta de Equipos Consultores divulgada este martes en Subrayado de Canal 10. Luego, un 17% no aprueba ni desaprueba, un 18% desaprueba y un 2% no sabe o no contesta.

Por otra parte, la evolución de la aprobación en los primeros tres meses tiene pocas variaciones. En marzo un 65% se sentía así, en abril un 62% y en mayo un 63%. Lo mismo sucede con el porcentaje de personas que ni aprueban ni desaprueban: 12% en marzo, 15% en abril y 17% en mayo. Por último, la tendencia también se registró entre quienes la desaprueban. En marzo era el 20%, en abril el 19% y en mayo el 18%.



Ahora, ¿cómo evalúan al presidente quienes votaron a algún partido de la coalición multicolor? El nivel de aprobación es alto: un 89% respondió esto. Por el contrario, el nivel de desaprobación registró un porcentaje bajo: 3%. Luego, un 8% no aprueba ni desaprueba.



Sin embargo, las opiniones son otras entre quienes eligieron al Frente Amplio en la elección del año pasado. Los porcentajes de las personas que aprueban (34%) y desaprueban (36%) no presentan grandes diferencias. Asimismo, un 27% no aprueba ni desaprueba y un 3% no sabe o no contesta.