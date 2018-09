Plenario del FA expresó su “solidaridad” con Lula y “preocupación” por crisis en Argentina

El Frente Amplio planteó su "preocupación" por la situación que atraviesa Argentina y expresó su "solidaridad" con el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva a quien esta madrugada el Tribunal Superior Electoral le prohibió presentarse a las próximas elecciones.

El Plenario del Frente Amplio se reunió esta mañana para tratar el programa de cara a las elecciones de 2019.

En el comunicado emitido posteriormente señala su solidaridad con Lula da Silva "quien lidera toda las encuestas de intención de voto y que enfrenta un proceso judicial que ha procurado desde el inicio su exclusión y proscripción de las próximas elecciones presidenciales en Brasil, sin contar con las garantías del debido proceso y sin pruebas que determinen su inhibición tal como lo sostiene el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas".

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) se encuentra en la cárcel y no podrá ser candidato en las elecciones presidenciales convocadas para el 7 de octubre en Brasil.

Por otra parte, el Plenario del Frente Amplio planteó sobre Argentina la preocupación por el "agravamiento de la crisis social y el rechazo del nuevo ajuste económico y el desmantelamiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en la República Argentina, ese modelo de ortodoxia neoliberal que ha contado y aún cuenta con entusiastas apoyos en la oposición uruguaya se ha agotado y ha llevado al hambre y a la miseria de muchos argentinos".

Esta semana el dólar se disparó en Argentina, el presidente Mauricio Macri debió pedir por adelantado fondos al Fondo Monetario Internacional para garantizar los pagos de los vencimientos hasta 2019 y se elevaron las tasas de interés y los encajes para contener la devaluación. El lunes se espera qe Macri anuncie más medidas para contrarrestar la situación.



En Uruguay esto tuvo repercusión directa en la moneda,. Ayer el Banco Central vendió US$ 77,6 millones en el mercado cambiario, más otros US$ 23 millones en ventas a futuro. El jueves hizo la mayor intervención de su historia con ventas por US$ 133,3 millones y otros US$ 25 millones a futuro. En tanto, el miércoles había vendido US$ 65,1 millones. Todo esto reeditó el debate con la Unión de Exportadores sobre a qué nivel debe estar el dólar.

El ministro de Economía, Danilo Astori, aseguró en diálogo con Telemundo este viernes que "Uruguay tiene reservas muy altas" lo que implica una "garantía extraordinariamente importante", al mencionar las diferencias entre la economía local y la argentina.