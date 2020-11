Cosse sobre Plaza Seregni: "Antes de tomar una medida represiva hay que conversar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La intendenta electa de Montevideo, Carolina Cosse, fue consultada acerca de si faltó "diálogo" en la intervención policial del domingo pasado en la Plaza Liber Seregni, donde se produjeron incidentes que dejaron un saldo de tres efectivos heridos. "Sí, me parece que sí", respondió Cosse.

En diálogo con Radio Montecarlo, Cosse también fue consultada sobre si hubo un atropello policial y señaló: "No, yo no quiero tildar a la Policía de nada porque no estoy en la interna, no sé qué orden recibieron, no sé qué pasó".

"Si hay una situación de riesgo, primero que hay que conversar. Nuestro pueblo es responsable. Antes de tomar una medida represiva hay que conversar".

De acuerdo a la versión del ministerio, como las personas seguían con la misma actitud, los efectivos bajaron a dialogar y fueron agredidos e insultados. Tres efectivos resultaron lastimados y que ninguno de los 11 detenidos presentó algún tipo de lesión.

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, había dicho en una conferencia de prensa el lunes que “no hubo ningún tipo de abuso policial” en la intervención en la plaza céntrica. También había señalado que “no hay un problema de barrio, departamento, religión, credo, color político; no hay nada”, descartando así una posible discriminación.

Tras estos incidentes, el Frente Amplio resolvió interpelar al ministro Jorge Larrañaga en los próximos días. Este jueves, el ministro denunció un "operativo político" y un "intento de aprovechamiento" de la situación, aludiendo al Frente Amplio.

"Lo que queremos no es impulsar ningún estilo en contra de nadie, sino ayudarnos entre todos los uruguayos para ejercer una libertad responsable", había dicho.

Sobre este último punto, Cosse destacó hoy que "hay que tener responsabilidad, pero no desde el miedo o desde la agresividad, de ayudar a la gente que lo recuerde y no retarla. Una cosa es que nos cuidemos y otra cosa es que nos retemos".

"Me parece que en el uso de los espacios públicos todos tenemos que ser responsables, pensando no solo en cuidarse uno mismo sino a los demás, pero sin atropellos", agregó.