Entre la playa y la capital para planificar año electoral

Es un año largo. Más de lo habitual. Pero para los políticos, este 2019 es más que esperado. Para unos, con el gran desafío de retener el gobierno y lograr un hecho inédito en la democracia uruguaya: concretar un cuarto mandato consecutivo. Para los otros es la oportunidad inmejorable de recuperar el poder después de varias décadas sentados en el banquillo de la oposición. Lo que todos tienen claro es que el tirón será hasta finales de noviembre, en donde visualizan un escenario de balotaje para definir al nuevo presidente de la República.

Por eso los precandidatos tomaron las primeras semanas de enero para hacer un alto, descansar con su familia y planificar la ingeniería electoral. Algunos eligieron la capital para pasar sus vacaciones, y la mayoría emprendieron ruta hacia la costa este.

Blancas expectativas.

En el Partido Nacional quieren que el año pase lo más rápido posible. Es que ven que la oportunidad de recuperar el poder tiene chances inmejorables. Las últimas encuestas de opinión pública incluso los posicionaron por arriba del Frente Amplio.



Todos los precandidatos decidieron hacer un descanso en su actividad para dedicar tiempo a la familia ya que a lo largo del año estarán ocupados íntegramente a recorrer el país.



Luis Lacalle Pou es el favorito a quedarse con el triunfo de la interna, aunque en las últimas mediciones sus rivales han recortado distancias. El líder del sector “Todos” veraneó en Brasil el año pasado para lograr desenchufarse y pasar con su familia.



También pasó tiempo en la costa uruguaya. Este año optó íntegramente por descansar en La Paloma, Rocha, junto a su esposa Lorena Ponce De León y sus hijos. El precandidato tiene una casa de verano allí pero esta serán sus últimas vacaciones ya que su familia decidió venderla.



Lacalle Pou aprovecha los veranos en Rocha para dedicar tiempo a su hobby: el surf; actividad que practica desde su adolescencia. El senador arrancará la campaña oficialmente en los últimos días de febrero en un acto que por el momento había sido fijado en el Montevideo Wanderers. Pero antes, el sábado 26 de enero su agrupación celebrará un nuevo encuentro en La Paloma como es tradicional desde décadas atrás.



Jorge Larrañaga también optó por Rocha para pasar las fiestas de fin de año con su familia. El líder de Alianza Nacional se instaló en Punta del Diablo. La semana próxima tendrá los primeros encuentros con sus dirigentes para instrumentar el arranque del año.

En cambio la senadora Verónica Alonso que debuta como precandidata eligió Punta del Este pero mantiene sus actividades en Montevideo donde todos los lunes se reúne con los equipos técnicos y las agrupaciones de los distintos departamentos. Hoy tendrá un encuentro en la capital de coordinación con su equipo.

Algo parecido definió Enrique Antía quien sigue como intendente de Maldonado y tiene una intensa actividad en su departamento por la temporada de verano. Carlos Iafigliola decidió pasar sus vacaciones en familia en Atlántida Norte. “Unos días de afloje hasta el tercer sábado de enero que tendremos un encuentro con dirigentes en Atlántida para planificar la campaña hacia las internas”, comentó el precandidato del movimiento Adelante. A partir del primero de febrero comenzará la gira nacional por la juntada de firmas para intentar derogar la “Ley Trans”.

Vacaciones oficialistas.

Los precandidatos del Frente Amplio Daniel Martínez y Carolina Cosse eligieron la costa uruguaya para veranear hasta el 15 de enero aproximadamente, fecha en que tienen pensado ir retomando la campaña que tendrá su puntapié inicial el 5 de febrero en Montevideo.



En esa fecha el partido de gobierno celebrará los 48 años de la fundación de la coalición de izquierdas. Sin embargo aún no se ha definido el día exacto del acto, que posiblemente sea fijado el sábado 9.



El intendente de Montevideo optó como lo es habitual en su familia por el balneario San Francisco, que se ubica en las proximidades de Piriápolis. Allí tiene una casa de su propiedad y pasa su tiempo de descanso junto a su esposa, la directora del Codicen Laura Motta, sus tres hijas y siete nietos (tres niñas y cuatro varones). Algunos llegaron desde Estados Unidos donde viven.



Martínez seguirá como intendente de Montevideo hasta que termine de coordinar algunos asuntos y luego pedirá licencia en marzo hasta el 30 de junio, cuando se celebren las elecciones internas. En el balneario San Francisco, uno de los pasatiempos favoritos de Martínez es andar en bicicleta.



Por su parte, la ministra de Industria se tomó 15 días de vacaciones en la Costa de Oro, en Canelones. Los allegados a la jerarca consultados por El País señalaron que la precandidata prefiere no revelar el lugar en el que se encuentra. La ministra Cosse renunciará a su cargo el próximo 31 de enero, y el presidente Vázquez decidió que su lugar lo ocupe el número dos del ministerio para no generar grandes cambios en el Poder Ejecutivo que es Guillermo Moncecchi.



Por su parte, Mario Bergara y Óscar Andrade no contestaron a El País la pregunta sobre qué balneario eligieron para veranear.

Empuje colorado.

El ex presidente Julio maría Sanguinetti decidió volver a escena y será candidato por su agrupación “Batllistas”. El líder colorado sostiene que el 2019 será de gran crecimiento para los colorados que se transformarán en actores clave para evitar el triunfo del Frente Amplio. Sanguinetti elige Montevideo para descansar.

Por algo similar optó el nuevo precandidato colorado Ernesto Talvi. Pasará sus vacaciones en Montevideo hasta este fin de semana. A partir del lunes ya retomará su actividad.

En cambio Jose Amorín Batlle optó por Punta del Este para pasar con su familia hasta el 10 de enero. Sobre fin de enero tendrá una reunión con dirigentes y con equipos técnicos y entre el 10 y el 25 visitará cuatro departamentos para ultimar detalles de su presentación a la interna.



Quienes tienen más tiempo para hacer campaña son los candidatos de aquellos partidos donde no hay internas.



El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, tendrá un desafío especial en esta campaña ya que conformó una nueva coalición con dirigentes provenientes de otras tiendas: “La Alternativa”. Por eso a pesar de no tener interna iniciará la campaña pronto para dar a conocer al proyecto.



Antes descansará las primeras semanas con su familia en su casa de Playa Grande, cerca de Piriápolis hasta el 14 de enero. Las primeras reuniones de coordinación incluirán encuentros de trabajo con el equipo de publicidad. El 29 de enero será la primera reunión de coordinación de “La Alternativa”.



Edgardo Novick, del debutante Partido de la Gente, pasó fin de año en Punta del Este donde se quedará hasta el 10 de enero con su familia, incluidas dos de sus nietas. Sobre fines de enero mantendrá una reunión con dirigentes del partido de todo el país y los grupos técnicos. Allí definirán el cronograma de campaña y las recorridas por el país.



En el caso del candidato del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), Cesar Vega, pasará su descanso en la chacra donde vive en Punta Espinillo.