Plantean proyecto de ley para renegociar contratos

El diputado nacionalista Pedro Jisdonian presentó un proyecto de ley que brinda una herramienta para modificar, revisar o rescindir contratos ante sucesos extraordinarios.

“Esta Ley de Revisión brindaría una herramienta para que frente a hechos imprevistos, como la pandemia, ante la falta de acuerdo entre partes, la justicia pueda intervenir para modificar, revisar o rescindir contratos”, puntualizó Jisdonian.

“La ley de revisión contractual es una opción ante el desbalance que la crisis ocasionó en la ecuación económica de las relaciones contractuales, cambiando completamente las condiciones originales de contratación”, explicó el diputado.

El proyecto -según explicó el legislador- brinda ventajas, como la de garantizar a las partes la oportunidad de reajustar ese desbalance de posiciones y operar bajo condiciones contractuales adaptadas a la equidad y al nuevo contexto.



La teoría de la “excesiva onerosidad” permite que frente a hechos extraordinarios, que no son imputables a ninguna de las partes contratantes, se le pueda pedir a un juez que resuelva los contratos o los equilibre. “La propuesta es agregar al artículo 1.431 del Código Civil que ante un fenómeno de excesiva onerosidad por un acontecimiento extraordinario, imprevisto, que provoque un desequilibrio en las obligaciones de las partes, una de ellas pueda pedir que se resuelva el contrato o que el juez restablezca su base económica”, explicó.



La resolución no afectaría a contratos ya cumplidos, y tampoco podrá aplicarse a cualquier caso, sino que un juez deberá dictaminar que se trata de un hecho extraordinario.



“Procuramos que se cuiden los equilibrios que existían a la hora de suscribir el contrato. Lo ideal es que haya acuerdo entre las partes, pero si no lo hubiere, habrá un mecanismo legal para resolver la situación”, concluyó.