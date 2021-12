Plantean que el Parlamento cree o suprima juzgados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el Parlamento ingresó un proyecto de ley que busca dar solución al conflicto que se dio a mediados de año entre el Poder Judicial y el Legislativo, cuando una circular de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) anunció el cierre de 20 juzgados de Paz en el interior del país.

La resolución del máximo órgano de Justicia finalmente quedó sin efecto, tras el reclamo de varios legisladores del oficialismo y organizaciones civiles, pese a que la SCJ argumentó que no cuenta hoy con los recursos suficientes como para mantener activas esas oficinas, además de que por su escasa actividad tampoco habría mérito para que estuvieran abiertas.



Como sea, una iniciativa presentada por el senador nacionalista Carlos Camy propone que la creación o supresión de los juzgados de Paz sea una decisión que solo pueda tomar el Parlamento y no la SCJ, algo que según sostiene está previsto en la Constitución y aún no fue reglamentado.



“Corresponderá a la ley ordinaria la creación, ubicación y supresión de los Juzgados de Paz en donde deban ejercer sus funciones los Jueces referidos en el artículo 248 de la Constitución de la República”, dice el primer artículo del proyecto. Según dijo Camy a El País, entre otros argumentos que defienden este planteo está el artículo 18 de la carta magna, que establece que “las leyes fijarán el orden y la formalidad de los juicios”.

“Obviamente que no estoy planteando entrometernos en la administración de los juzgados ni en la superintendencia administrativa”, agregó el senador. En la exposición de motivos, se sostiene que mientras los juzgados “no forman parte de la administración de justicia”.



El proyecto también propone ampliar las competencias de estos juzgados, para a su vez descomprimir la de los Letrados, y así contribuir a la optimización de los recursos del Poder Judicial. Por ejemplo, se plantea que estos juzgados también se encarguen de “los procesos de divorcio por mu-tuo consentimiento o la sola voluntad de los cónyuges, los de ratificación de la tenencia, además de las homologaciones de convenio de cualquier materia”, entre otras funciones, dijo Camy.