Plantean que no se hereden pensiones para tupamaros; "No son justas para la ciudadanía"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el marco del Congreso Nacional del Herrerismo la dirigente de la Lista 71 del Partido Nacional de Salto, María Eugenia Almirón y actual delegada uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), planteó dos temas que fueron bien recibidos por el sector partidario del gobierno.

En su intervención ante los participantes, Almirón manifestó su preocupación por la situación que atraviesan los jubilados, algo que consideró “un debe” del gobierno hasta ahora, más allá que justificó la falta de respuestas diciendo que el Poder Ejecutivo “viene trabajando en todos los frentes”.



Pero, en este sentido, pidió revisar en el Parlamento la condición de “hereditaria” de las pensiones que reciben los presos de la dictadura militar amparados en la Ley. 18.033.

“La condición de hereditaria de las pensiones de los tupamaros no son justas para la ciudadanía”, expresó ante el aplauso de los herreristas encabezados por el senador Gustavo Penadés.



“Los que venimos del interior nos damos cuenta que también las cosas se están percibiendo caras, pero quiero dejar una reflexión simple. A pesar de que el gobierno ha venido haciendo un gran esfuerzo en materia de políticas sociales, en la gestión y en no aumentar los impuestos, creo que tenemos un debe, con los jubilados”, señaló la dirigente política y actual directora de CARU.



María Eugenia Almirón, reconoció que el de las jubilaciones es problema de difícil abordaje. “Es un tema que en la agrupación se ha hablado porque tenemos que ponerle una mirada más adelante, porque no olvidemos que uno de los grandes temas que hizo que el Herrerismo y el Partido Nacional ganara en 1989 fue aquella reforma constitucional en la que le dimos a los jubilados el aumento a través de la Constitución de la República, Eso es un debe que nos tenemos que plantear”, agregó la dirigente.

Y añadió: “otro tema que nos tenemos que plantear y en eso el dicho ‘el Herrerismo duro de boca’, también tenemos que ponernos a pensar en qué vamos a hacer con las pensiones para los tupamaros, que son hereditarias y eso es injusto para con toda la ciudadanía”.



Po último, Almirón pidió “más presencia del gobierno en el departamento”, “Así que invitamos a todos aquellos que integran el gobierno nacional que, para marcar la fuerza del gobierno, también precisamos que se acerquen al interior del país”, sostuvo la delegada uruguaya ante la CARU.