Plantean que Graciela Villar suceda a Rafael Michelini

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Un cuchillo por la espalda", así definieron en el FA la decisión de Javier Miranda de cesar a Rafael Michelini (Nuevo Espacio) de la secretaría política, luego de que advirtiera por una posible “aglomeración” en la recolección de firmas contra la LUC si no se postergaba el plazo que vence en julio.

Según supo El País, Miranda nunca le comunicó a Michelini la decisión de echarlo y solo le mencionó que saldría a desautorizar sus declaraciones. En ese marco, no le dejó otra opción que dar un paso al costado, pero ya había convocado a una conferencia para comunicar su resolución. “Se enteró Michelini por la prensa”, aseguraron los informantes.

El pasado lunes en el Secretariado del FA el Nuevo Espacio habló de “deslealtad política” con Michelini, que aceptó ser en agosto del año pasado el secretario político. En tanto, según informó Búsqueda, la Vertiente Artiguista planteó en el mismo órgano, ante la presencia de Miranda, que se reinstale a Michelini en el cargo, lo cual se analizará. La intención, dijeron fuentes del sector, es “transparentar” que a Michelini no lo echaron, sino que él decidió irse por sentirse desautorizado. Varios sectores indicaron a El País que esperan que el tema se trate hoy en la Mesa Política.

Fuentes consultadas por El País explicaron que tras la salida de Michelini, Miranda maneja que la titular de la secretaría política sea Graciela Villar, excandidata a vicepresidenta de Daniel Martínez e integrante de Fuerza Renovadora, sector del senador Mario Bergara. El nombre no genera consenso.

Las fuentes dijeron a El País que no descartan nada, incluso se maneja “una salida anticipada de Miranda”, ya que un amplio porcentaje de bases, Casa Grande, PVP, la Vertiente, PCU y la Lista 711 marcaron distancia de la forma en que se decidió sacar de la secretaría política a Michelini. Se podría llegar a adelantar la instalación de un triunvirato transitorio para reemplazar del presidente.

Sectores consultados asociaron la decisión de cesar a Michelini con la falta de interés de Miranda en el referéndum contra la LUC. El ex secretario político se había puesto la campaña al hombro, pero no todos los sectores del FA estaban convencidos de la recolección de firmas, que por ahora viene a ritmo muy lento.

"Enojados y tristes"

La Coordinadora E del Frente Amplio hizo llegar una carta a Miranda marcando sus discrepancias con la salida de Michelini.

“No estamos de acuerdo con la forma en cómo se desvinculó al compañero Michelini de la Secretaría Política. No estamos de acuerdo con que, además, se haya resuelto en una reunión de cúpulas, como tampoco que no hayamos sido consultados al respecto”, dice el texto. Además, agrega: “Estamos muy enojados y tristes”.



Según la coordinadora E, a Michelini “no se lo trató como a un compañero”, “a quién primero se le debería haber dicho todo puertas adentro, de frente, y no exponerlo por las redes”.

“¿Se le crucificó en aras de qué? ¿Se entiende que le dimos insumos a los medios hegemónicos que blindan al gobierno?”, preguntaron en la nota.



En la coordinadora E aseguraron que a Michelini se lo “sacó de contexto” y preguntaron para qué se hizo una conferencia de prensa para anunciar su desvinculación. “No compañeros, de ninguna manera”, afirmaron en referencia a la actuación de Miranda del pasado viernes 9.