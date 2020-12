Los planes de los blancos para 2021: cuidar la coalición y cerrar las "heridas" en el interior

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los blancos no imaginaban que a 13 días de volver al poder iba a estallar una pandemia. Desde marzo de 2020 todas las acciones apuntaron a instalar el gobierno, ponerlo a andar en medio de la famosa “nueva normalidad” -con la Ley de Urgente Consideración o la votación del Presupuesto-, y sortear el último escollo electoral -las departamentales- que también les dejó un gusto dulce. Pero saben que no hay margen para quedarse, que hay que moverse ante una oposición que busca reinventarse.

En 2021 los blancos renovarán autoridades -lo harán virtualmente, debido a la pandemia-, y el nuevo directorio que asuma tendrá tareas pendientes. Estas van por tres carriles: curar algunas “heridas” que dejó la contienda departamental en el interior; generar una coordinación política del área metropolitana para mejorar el trabajo con la ciudadanía en Montevideo y Canelones, dos bastiones frenteamplistas; y dar pasos para cuidar como oro la alianza de gobierno.

El presidente del partido, Pablo Iturralde, sostuvo que pese a la pandemia el año 2020 fue positivo, ya que lograron sobrellevar el funcionamiento de una coalición nueva, que tenía a uno de sus integrantes debutando en la política, Cabildo Abierto del senador Guido Manini Ríos, y que sufrió la salida de uno de sus líderes, el colorado Ernesto Talvi.



“Fue una decisión personal de Talvi que no generó inconvenientes, todo siguió funcionando igual. Él se fue del gobierno, se fue de la política, pero su sector y su partido siguen en la coalición”, explicó el presidente del directorio blanco.

“Con el Partido Colorado -continuó- no tenemos que pensar tanto como armamos una coalición. Nuestros encuentros y desencuentro llevan más de 180 años. Es fácil: nos conocemos y entendemos más. Con un partido nuevo como el de Manini, quizá tuvimos que trabajarlo un poco más, pero el resultado fue plenamente satisfactorio. Yo no creo que las coaliciones deban evaluarse según sus desentendimientos”.

Allí estará, sin embargo, otra de las tareas del 2021, generar un trabajo más “aceitado” con Cabildo Abierto. De todos modos el presidente del directorio dijo que no le gustan las coaliciones políticas como la que lleva el Frente Amplio adelante. “Es un modelo totalizador de coalición, porque lo analiza desde la interna frenteamplista, y una vez que acuerda no se mueve ni una coma. Acá no nos es un drama la falta de acuerdo”, comentó.



El interior.

De las departamentales los blancos salieron victoriosos. Ganaron 15 de las 19 intendencias, dejándole una (Rivera) para sus socios colorados. Tuvieron desavenencias con su socio, sin embargo, en Salto, donde no hubo acuerdo multipartidario. Y también existieron las rencillas políticas entre caudillos nacionalistas de distintos lugares.

Listas de votación de las elecciones departamentales. Foto: Fernando Ponzetto.

“Quedaron algunas heridas. Más que heridas quedaron deberes para pensar durante el año. En eso hay que trabajar. Y en Canelones y Montevideo también. Ese objetivo de potenciar el área metropolitana, que tiene claramente un posicionamiento futuro al 2024”, sostuvo Iturralde.



Pero el presidente del Partido Nacional insiste que para el 2021 los blancos deben centrar los esfuerzos en potenciar el partido y apoyar al gobierno. “Cualquier discusión sobre candidaturas no es bueno. Lo que se tiene que lograr es tener a un partido unido, fuerte y con propuestas”.

Hay consenso: sigue Iturralde Iturralde asumió en 2020 “casi de improviso” la dirección del directorio en un año especial para los blancos por la vuelta al poder. En 2021 el partido elegirá nuevas autoridades, y hoy existe el consenso para que Iturralde continúe al frente del órgano de dirección. Lacalle Pou, que ganó la ultima interna, quiere que el directorio sea “el observador” del gobierno.